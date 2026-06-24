Magician dispărut fără urmă, găsit mort după aproape două săptămâni de căutări. Trupul lui Daniel, într-un parc din Australia

Magician dispărut fără urmă, găsit mort după aproape două săptămâni de căutări. Trupul lui Daniel a fost găsit într-un parc, în Australia / FOTO: colaj capturi video YouTube

Magicianul Daniel Hidden a fost găsit mort în zona izolată de vegetație din Australia, la 11 zile după ce a fost dat dispărut.

O operațiune de căutare de amploare a fost declanșată, cu participarea autorităților și a dronelor, după ce tânărul de 26 de ani a dispărut, notează The Sun. El a fost văzut ultima dată când pleca cu mașina, la ora 3 dimineața, de la locuința sa din Queensland, Australia, pe 14 iunie. Prietenii au spus că se îndrepta spre zona Springbrook, la volanul unui Hyundai argintiu care tracta o rulotă, într-o excursie de camping.

Dispariția lui a declanșat o amplă operațiune de căutare după ce familia a anunțat poliția că Daniel și-a închis telefonul la ora 6 dimineața, în aceeași zi în care a dispărut.

La două zile după începerea căutărilor, poliția a găsit un Hyundai Santa Fe argintiu și o rulotă Galaxy care îi aparțineau magicianului, în apropiere de Currumbin Creek Road.

Polițiștii, pompierii și unități de sprijin din Forțele de Apărare Australiene au continuat apoi încă o săptămână să caute în vasta regiune Springbrook, înainte de a face o descoperire tragică. Trupul lui Daniel a fost găsit în Parcul Național Mount Cougal, miercuri.

Mama lui Daniel: „Este foarte puternic și cred în el”

Inspectorul interimar Brett Jackson a declarat după descoperire: „Familia este aici, la fața locului, și este profund îndurerată, iar gândurile noastre sunt alături de ei”.

Descoperirea cutremurătoare vine după ce familia lui Daniel a transmis marți un apel emoționant în care cerea ajutor pentru căutările din zonă.

Mama lui, Faranak, a spus: „Este foarte puternic și cred în el. Încă sper că este în viață și că are nevoie de ajutor”.

Fratele său, Ilya Jamshidi, a adăugat că nu era neobișnuit ca Daniel să plece singur în excursii de camping, dar el ținea mereu legătura cu familia și prietenii.

Moartea tragică a lui Daniel nu este tratată ca fiind suspectă. Poliția din Queensland continuă investigațiile privind dispariția și decesul său, iar trupul urmează să fie examinat de un medic legist în cursul zilei de astăzi.