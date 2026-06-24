Tranzacție de peste 700 de milioane de dolari între SUA și Turcia pentru motoare de avioane de vânătoare

Steagurile Turciei și SUA. Sursa foto: Unsplash

Guvernul SUA intenționează să finalizeze o tranzacție de peste 700 de milioane de dolari cu Turcia, privind vânzarea unor motoare pentru avioane de vânătoare produse de turci.

Patru surse ale agenţiei Reuters au declarat miercuri că guvernul Statelor Unite intenţionează să ducă la bun sfârşit o tranzacţie în valoare de sute de milioane de dolari cu Turcia: vânzarea unor motoare de avioane de vânătoare, contestată în Congresul de la Washington.

Motoarele produse de compania americană General Electric sunt destinate primelor avioane de vânătoare produse de turci - Kaan.

Tranzacție de peste 700 de milioane de dolari între Washington și Ankara

Proiectul a fost lansat în 2016, în cadrul eforturilor Turciei de a-şi asigura în măsură mai mare autosuficienţa în materie de apărare.

Una din sursele agenţiei citate a precizat că pachetul va avea o valoare de peste 700 de milioane de dolari.

Relaţiile dintre Turcia şi SUA au cunoscut un moment tensionat când Washingtonul a decis să elimine Ankara din programul pentru avioanele de luptă de ultimă generaţie F-35 şi să impună sancţiuni în urma achiziţiei de către partea turcă a unor sisteme de rachete antiaeriene ruseşti S-400, considerate de americani un risc de securitate. În al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, legăturile s-au ameliorat, iar liderul de la Casa Albă îl apreciază frecvent în public pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.

Două surse ale Reuters, din care una este un oficial american, au dezvăluit că congresmanul Gregory Meeks din New York, democratul cu rangul cel mai înalt în comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, a ridicat obiecţii în cadrul procedurii neoficiale de examinare a tranzacţiei şi nu a aprobat vânzarea.

Înțelegerea, aproape de finalizare

Cu toate acestea, se aşteaptă ca tranzacţia să fie finalizată în zilele următoare, după ce Departamentul de Stat a notificat oficial Congresul, arată sursele agenţiei. Departamentul a refuzat să comenteze.

Decizia de a efectua vânzarea survine la aproape un an după ce ministrul de externe turc Hakan Fidan a deplâns public un blocaj.

Turcia va fi gazda şefilor de stat şi de guvern din NATO la summitul din 7-8 iulie al alianţei, care va avea pe agendă distribuţia eforturilor financiare şi militare între ţările membre şi plângerile SUA despre rolul aliaţilor în menţinerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz în timpul războiului cu Iranul, notează Agerpres.

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