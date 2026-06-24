„AUR va câștiga tot!” / „Ponta, premier!” / Guvern, anticipate sau alianțe imposibile? Ce scenarii apar

Scenarii politice

Pentru că vocea dumneavoastră contează, v-am întrebat ieri dacă sunteți de părere că vom avea un Guvern cu puteri depline instalat la Palatul Victoria sau vom ajunge la alegeri anticipate?

În articolul „Haideți să-l contrazicem pe Bogdan Chirieac! Chiar așa va fi sau România va ajunge la alegeri anticipate? Scrieți-ne părerea voastră în comentarii!” notam că Bogdan Chirieac crede că vom avea un nou Guvern și nu vom ajunge la alegeri anticipate.

Iată ce au spus cititorii DC News:

PSD nu mai vrea USR la guvernare.

USR nu va sustine un guvern PSD.

PNL nu mai vrea cu PSD la guvernare.

AUR nu va vota un guvern din care nu face parte.

UDMR nu va vota un guvern din care face parte AUR.

Raman doua solutii:

1. Un guvern PSD + AUR + minoritati + parlamentarii PNL care l-au sustinut pe Vestea.

2. Alegeri parlamentare ANTICIPATE, urmate de alegeri prezidentiale anticipate.



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Lovitua lui Dan ar fi sa-l propuna din nou pe Tomac cu tehnocratii lui. In doua zile avem guvern.



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Când demolezi o casă, trebuie să faci alta! PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și trebuie să facă alt guvern, numai că au constatat că nu pot construi nimic, pentru că nu au cu ce; au furat tot! Sper să dispară ca partid!



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Prezența în continuare a lui Bolojan va conduce la alegeri anticipate, lucru care îi va da posibilitatea să se legitimeze în urma unor alegeri , motivând că n-a fost lăsat să ducă la bun sfârșit așa zisa “BUNA GUVERNARE”

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Sorin Grindeanu sau cineva de la PSD, trebuia să fie prim-ministru imediat după alegeri eventual într-o coaliție cu AUR și eventual PNL, fără USR, așa se respecta și democrația și se repara o parte importantă a abuzului dictatorial al anulării alegerilor !!! Aici trebuie contrazis dl Chirieac, pentru că pentru a aplica „măsurile dure”, înainte trebuie luate obligatoriu și necondiționat măsurile care să repare măcar o parte din măsurile catastrofale ale lui Bolovan și a Uniunii Sărăcirii Românilor - USR, cum ar fi scăderea taxelor, TVA-ul general scăzut la 19% și a TVA-ului scăzut la 7-8% pentru alimente pe tot fluxul creștere animale / producție - procesare - vânzare și la medicamente, iar măsurile dure să se aplice de sus, de la președenție, guvern și parlament, în jos și jos măsurile să nu mai fie dure, pentru că cei de jos, cea mai mare parte a românilor din România, au suportat de deja cu mult prea mult !!!

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Sincer, nu cred . Uitați-vă la caracterul și prostia celor care sunt acum sunt la guvernare.



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Dl. Chirieac probabil nu intelege ce se intampla. Nu numai AUR va castiga de pe urma alegerilor anticipate. Da, AUR va castiga in procente, dar nu numai asa trebuie sa fie vazut castigul unor partide de pe urma anticipatelor. USR si PNL (Blojan) vor forma un asa zis pol progresist, care se va consolida daca participa la alegeri ca alianta, sau un nou partid. Daca asteapta pana in 2028, s-ar putea sa fie pe la DNA si Fritz, si Bolojan, si pa pop progresist.



Pe de alta parte, USR-PNL (Bolojan) vor sa scape de Nicusor Dan, iar Nicusor Dan sa scape de Bolojan si de USR. Avantajul lui Nicusor Dan este ca poate sa numeasca un nou premier care sa piarda, sa dizolve Parlamentul si sa avem anticipate, si asa USR si PNL ajung in opozitie.



Chiar daca dupa anticipate el risca suspendarea...Nicusor va avea destul timp sa isi negocieze viitorul. Poate AUR il suspenda...poate nu. Poate AUR nu va lua 50% din Parlament la anticipate, si toti ceilalti vor vota impotriva suspendarii.

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Mi-am exprimat și eu părerea că ”nu pleacă câinele de la măcelărie” dar comentariul, deși nu avea nimic vulgar, a fost considerat impropriu pentru a fi publicat. Din toată prosteala asta (antiromânească), de câștigat nu are decât AUR. În locul lui Grindeanu (fost prim ministru catastrofal), aș da ”retur” și l-aș lăsa pe Bolojan să reia guvernarea numai cu PNL, USR și UDMR (locurile 3,4 și 5 din parlament). La următoarele alegeri parlamentare am avea mult mai multă curățenie în forul legislativ. Și ar fi și mai multă curățenie dacă veniturile parlamentarilor ar fi sensibil diminuate.

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Am alta parere decat Dl Chirieac in ceea ce priveste democratia intr-un partid. Discutiile si dezbaterile interne se fac pana la momentul votului. apoi, ori tragi in directia votata, ori pleci.

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daca se va trece peste orgoliile idioate prezente la toate partidele si va fi pus premier victor ponta, romania are sansa de a se redresa. daca nu, alegeri anticipate si ales presedinte victor ponta, ca prea l-au calcat in picioare toti neavenitii si pupicuristii care n-aveau si n-au ce cauta in fruntea unei tari batute de soarta...

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Bogdane Chirieac, parlamentarii vor sa-şi termine mandatul şi pentru asta vor vota ultima încercare de formare a guvernului. Cu singuanta vor fi 2 partide care-i va sili pe parlamentarii lor sa nu voteze, dar sunt insuficienti ca numar de franari.

Vă așteptăm în continuare comentariile dumneavoastră!

Varianta care pare să se contureze după consultările de marți de la Cotroceni este cea a unui guvern minoritar, iar procesul de formare a unui nou executiv trebuie să fie accelerat, a transmis, marți, Nicușor Dan.

„Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflam. Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a scris șeful statului pe X.

El invită partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să facă propuneri pentru formula de guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră”, a spus președintele.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc după ce guvernul propus de Adrian Veștea a picat luni la vot în Parlament. Adrian Veștea a fost a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.