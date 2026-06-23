Haideți să-l contrazicem pe Bogdan Chirieac! Chiar așa va fi sau România va ajunge la alegeri anticipate? Scrieți-ne părerea voastră în comentarii!

Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

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Alegeri anticipate sau chiar vom avea un viitor Guvern?

Anca Murgoci: Bună ziua! Eu sunt Anca Murgoci de la DC News și îl avem astăzi alături de noi pe Bogdan Chirieac. Bună ziua, domnule Chirieac! Ce facem? Ne pregătim de alegeri anticipate sau vom avea, până la urmă, un nou guvern?

Bogdan Chirieac: „Nu câinele de la măcelărie. Nu pleacă parlamentarii. Mai au doi ani și jumătate de mandat. În afară de AUR, care ar avea de câștigat din alegeri anticipate, ceilalți au numai de pierdut. Și atunci, evident, vom avea un guvern șchiop”.

Anca Murgoci: Și pe cine vedeți premier, după toate negocierile și informațiile de culise apărute în ultimele zile?

Bogdan Chirieac: „Sorin Grindeanu. Nu este dânsul liderul celui mai mare partid? A și spus Ilie Bolojan că PNL și USR vor sprijini un guvern monocolor PSD, în ideea că PSD își va asuma măsurile grele și își va rupe gâtul electoral, ajungând la un scor cu o singură cifră.

Situația economică a României de astăzi este mult mai dificilă decât cea lastă e Ciolacu. Acum trebuie să faci minuni. Toată lumea așteaptă să fie reparate lucrurile care nu au mers. Nu se poate. Nu se poate nici să micșorezi taxele, nici să dai înapoi banii pierduți la salarii. Dimpotrivă, vor fi măsuri mai dure”.

Anca Murgoci: Și după ziua de ieri, cine au fost câștigătorii?

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