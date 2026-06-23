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DCNews Politica Haideți să-l contrazicem pe Bogdan Chirieac! Chiar așa va fi sau România va ajunge la alegeri anticipate? Scrieți-ne părerea voastră în comentarii!

Haideți să-l contrazicem pe Bogdan Chirieac! Chiar așa va fi sau România va ajunge la alegeri anticipate? Scrieți-ne părerea voastră în comentarii!

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
Data publicării: 23 Iun 2026
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Anca Murgoci și Bogdan Chirieac
Anca Murgoci și Bogdan Chirieac

Sunteți de acord cu Bogdan Chirieac? Aveți altă părere? Contraziceți-l în comentarii!

Alegeri anticipate sau chiar vom avea un viitor Guvern?

Anca Murgoci: Bună ziua! Eu sunt Anca Murgoci de la DC News și îl avem astăzi alături de noi pe Bogdan Chirieac. Bună ziua, domnule Chirieac! Ce facem? Ne pregătim de alegeri anticipate sau vom avea, până la urmă, un nou guvern?

Bogdan Chirieac: „Nu câinele de la măcelărie. Nu pleacă parlamentarii. Mai au doi ani și jumătate de mandat. În afară de AUR, care ar avea de câștigat din alegeri anticipate, ceilalți au numai de pierdut. Și atunci, evident, vom avea un guvern șchiop”.

Anca Murgoci: Și pe cine vedeți premier, după toate negocierile și informațiile de culise apărute în ultimele zile?

Bogdan Chirieac: „Sorin Grindeanu. Nu este dânsul liderul celui mai mare partid? A și spus Ilie Bolojan că PNL și USR vor sprijini un guvern monocolor PSD, în ideea că PSD își va asuma măsurile grele și își va rupe gâtul electoral, ajungând la un scor cu o singură cifră.

Situația economică a României de astăzi este mult mai dificilă decât cea lastă e Ciolacu. Acum trebuie să faci minuni. Toată lumea așteaptă să fie reparate lucrurile care nu au mers. Nu se poate. Nu se poate nici să micșorezi taxele, nici să dai înapoi banii pierduți la salarii. Dimpotrivă, vor fi măsuri mai dure”.

Anca Murgoci: Și după ziua de ieri, cine au fost câștigătorii?

Continuarea și răspunsul, pe TikTok:

@rodcnews

Alegeri anticipate sau chiar vom avea un viitor Guvern? Anca Murgoci: Bună ziua! Eu sunt Anca Murgoci de la DC News și îl avem astăzi alături de noi pe Bogdan Chirieac. Bună ziua, domnule Chirieac! Ce facem? Ne pregătim de alegeri anticipate sau vom avea, până la urmă, un nou guvern? Bogdan Chirieac: „Nu câinele de la măcelărie. Nu pleacă parlamentarii. Mai au doi ani și jumătate de mandat. În afară de AUR, care ar avea de câștigat din alegeri anticipate, ceilalți au numai de pierdut. Și atunci, evident, vom avea un guvern șchiop”. CONTINUAREA PE DCNEWS!

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Comentarii (6)

Terente   •   23 Iunie 2026   •   14:40

Distinsul domn Bogdan Chiriac totdeauna s-a priceput la politică ca baba la mitralieră.

V   •   23 Iunie 2026   •   14:35

Ar fi foarte bine dacă Victor Ponta ar fi propunerea de prim ministru.
Sincer, nu cred . Uitați_vă la caracterul și prostia celor care sunt acum sunt la guvernare.

Viorel   •   23 Iunie 2026   •   14:29

Mi-am exprimat și eu părerea că ”nu pleacă câinele de la măcelărie” dar comentariul, deși nu avea nimic vulgar, a fost considerat impropriu pentru a fi publicat. Din toată prosteala asta (antiromânească), de câștigat nu are decât AUR. În locul lui Grindeanu (fost prim ministru catastrofal), aș da ”retur” și l-aș lăsa pe Bolojan să reia guvernarea numai cu PNL, USR și UDMR (locurile 3,4 și 5 din parlament). La următoarele alegeri parlamentare am avea mult mai multă curățenie în forul legislativ. Și ar fi și mai multă curățenie dacă veniturile parlamentarilor ar fi sensibil diminuate.

Cristian   •   23 Iunie 2026   •   14:26

Am alta parere decat Dl Chiriac in ceea ce priveste democratia intr-un partid. Discutiile si dezbaterile interne se fac pana la momentul votului. apoi, ori tragi in directia votata, ori pleci.

elena   •   23 Iunie 2026   •   14:19

daca se va trece peste orgoliile idioate prezente la toate partidele si va fi pus premier victor ponta, romania are sansa de a se redresa. daca nu, alegeri anticipate si ales presedibte victor ponta, ca prea l-au calcat in picioare toti neavenitii si pupicuristii (plavanul si mucoi) care n-aveau si n-au ce cauta in fruntea unei tari ''batute de soarta''...

udroiu   •   23 Iunie 2026   •   14:12

Bogdane Chiriac, parlamentarii vor sa-şi termine mandatul şi pentru asta vor vota ultima încercare de formare a guvernului. Cu singuanta vor fi 2 partide care-i va sili pe parlamentarii lor sa nu voteze, dar sunt insuficienti ca numar de franari.

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