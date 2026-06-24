Cine este „doamna în roz” de la Palatul Cotroceni. A atras atenţia la consultările cu partidele

Sursa: Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Nicuşor Dan a organizat, marţi, consultările cu partidele parlamentare în vederea formării unui nou Guvern. "Doamna în roz" a atras, însă, atenţia.

Preşedintele, consilierii şi reprezentanţii partidelor au venit la consultări în costum, o imagine sobră care relevă şi tensiunile politice. Una dintre consilierele preşedintelui Nicuşor Dan a atras, însă, atenţia, prin vestimentaţie: sacou alb, pantaloni roz pastel. Cine este, însă, consiliera?

Este vorba despre Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru relaţia cu românii de pretutindeni. Aceasta a participat la toate consultările ţinute de preşedintele Nicuşor Dan cu partidele parlamentare.

Sursa: Administraţia Prezidenţială

Ana-Maria Geană a absolvit Facultatea de Științe Politice a Universității din București, unde a obținut licența în științe politice, urmată de un masterat în relații internaționale la aceeași universitate.

În 2019, s-a alăturat Guvernului României, mai întâi ca director de cabinet al șefului Cancelariei Prim-Ministrului, apoi în calitate de consilier în cadrul Cancelariei. Din aceste poziții, a coordonat activități legate de relațiile interinstituționale, comunicare guvernamentală și proiecte strategice.

Din decembrie 2021, Ana-Maria Geană a făcut parte din echipa Primăriei Municipiului București, în calitate de consilier personal al Primarului General, implicându-se activ în domenii precum administrația locală, comunicarea publică și relația cu mediul de afaceri. Aceasta este consilier de stat la Cotroceni din octombrie 2025.