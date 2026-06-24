De ce a slăbit, de fapt, Donald Trump: Casa Albă răspunde speculațiilor apărute în presă

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Casa Albă a respins informațiile potrivit cărora președintele american ar fi primit un medicament neautorizat pentru slăbit.

Casa Albă a negat marţi că preşedintele Donald Trump ar fi primit un medicament neautorizat pentru slăbit de la o companie farmaceutică americană, potrivit relatării unei reviste de sănătate, informează EFE, citată de Agerpres.

Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Kush Desai, a negat afirmaţia şi a pus la îndoială credibilitatea STAT, o revistă specializată pe teme de sănătate care a publicat un articol în care susţine că firma farmaceutică Eli Lilly a furnizat un medicament experimental unui pacient cu caracteristicile preşedintelui.

Potrivit STAT, Eli Lilly şi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) au acordat accesul unei persoane la medicament prin intermediul programului de "utilizare compasivă" al FDA, care permite pacienţilor să acceseze tratamente experimentale dacă au afecţiuni medicale care le pun viaţa în pericol.

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De ce a slăbit Donald Trump

STAT a declarat că a contactat Casa Albă, Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane (HHS) şi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) pentru a determina dacă solicitarea era pentru Trump, dar nu a primit răspunsuri directe.

Desai a numit-o pe reportera Lizzy Lawrence, autoarea articolului, drept "scriitoare de bârfe" pentru a nega afirmaţiile la adresa Trump.

Sănătatea de sănătate a preşedintelui american s-a aflat în atenţia publică în ultimele luni, mai ales după ce acesta a slăbit în mod vizibil.

În raportul medical publicat de Casa Albă în luna mai, medicul prezidenţial a declarat că Trump se bucură de o "sănătate excelentă", a atribuit pierderea sa în greutate schimbărilor în dietă şi activităţii fizice şi a afirmat că este pe deplin apt să îşi desfăşoare mandatul de preşedinte.



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