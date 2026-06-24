Ce sărbătoresc americanii pe 4 iulie, de Ziua Independenței

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Ziua Independenței SUA marchează data istorică de 4 iulie 1776 când Declarația de Independență a fost aprobată de Congresul Continental, forul care reprezenta cele 13 colonii americane. Declarația scrisă afirma că acestea nu mai acceptau să fie conduse de Marea Britanie și doreau să formeze propria lor țară.

Furie în creștere

Înainte de declarație, America făcea parte din Regatul Marii Britanii. În anii 1600, oameni din Marea Britanie au venit pentru a se stabili în ceea ce este acum America de Nord. Între 1607 și 1732, britanicii au fondat 13 colonii: Virginia, New York, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina de Nord, Carolina de Sud, New Jersey, Pennsylvania și Georgia.

Pe măsură ce aceste colonii s-au extins, oamenii care locuiau acolo credeau că guvernul britanic îi trata nedrept, conform National Geographic. De exemplu, trebuiau să plătească taxe pe produse precum ceaiul și să găzduiască soldați britanici în locuințele lor. Coloniștii trebuiau să respecte aceste legi, dar nu puteau face nimic pentru a le schimba. Coloniștii s-au răsculat. Drept urmare, Războiul de Independență dintre coloniști și Marea Britanie a început în 1775.

Însă luptele nu au fost suficiente. Coloniștii au decis că trebuie să-și declare independența în scris pentru a-și explica motivele și a obține sprijin din partea altor țări precum Franța. Pe 4 iulie 1776, un mic grup de reprezentanți ai coloniilor - numit Congresul Continental - a adoptat Declarația de Independență.



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Declararea independenței

Declarația de Independență exprimă idealurile pe care s-au întemeiat Statele Unite și motivele separării de Marea Britanie. Documentul, redactat în principal de Thomas Jefferson, în cadrul unui comitet, a fost semnat de reprezentanți ai tuturor celor 13 colonii. Dar guvernul britanic nu l-a acceptat. Așadar, coloniștii au continuat să lupte pentru independență până când au învins în cele din urmă Marea Britanie în 1783.

Declarația de Independență, acum adăpostită la Arhivele Naționale din Washington, D.C., este recunoscută în întreaga lume ca unul dintre cele mai importante texte despre autoguvernare și drepturile omului. A doua propoziție exprimă esența documentului: toți oamenii sunt creați egali și au drepturi care includ viața, libertatea și căutarea fericirii. Jefferson, care avea să devină al treilea președinte al SUA, a scris această propoziție.

Declarația de Independență, alături de Constituție și de Declarația Drepturilor (Bill of Rights), face parte din 'Cartea Libertăților', un ansamblu de documente considerate esențiale pentru întemeierea Statelor Unite și pentru garantarea drepturilor cetățenilor americani. Constituția a fost adoptată în 1787, iar patru ani mai târziu au fost ratificate primele zece amendamente, menite să protejeze libertățile fundamentale ale cetățenilor și să limiteze puterea guvernului. Cunoscute sub numele de Bill of Rights, aceste amendamente garantează drepturi precum libertatea de exprimare, libertatea religioasă și dreptul la un proces echitabil.

Astăzi, Statele Unite și Marea Britanie sunt țări prietene. Majoritatea americanilor sărbătoresc Ziua Independenței, adesea cu parade și artificii. Istoricii consideră că tradiția modernă a celebrării zilei de 4 iulie a fost influențată de o scrisoare a lui John Adams, care a ajutat la redactarea declarației și avea să devină al doilea președinte al SUA. În scrisoarea adresată soției sale, Abigail Adams, a prezis că independența coloniștilor va fi sărbătorită de generațiile viitoare ca un festival anual cu parade și focuri festive.

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Curiozități despre 4 iulie

* Independența a fost declarată de fapt pe 2 iulie 1776, însă versiunea finală a declarației a fost convenită pe 4 iulie.

* Thomas Jefferson a fost cel mai puternic și mai elocvent scriitor și a fost însărcinat cu redactarea proiectului original al Declarației de Independență. Au fost aduse un total de 86 de modificări proiectului original, iar Congresul Continental a adoptat oficial versiunea finală pe 4 iulie 1776.

* Pe 5 iulie 1776, au fost distribuite copii ale Declarației de Independență, iar pe 6 iulie, The Pennsylvania Evening Post a devenit primul ziar care a tipărit documentul.

* Clopotul Libertății a răsunat din turnul Independence Hall pe 8 iulie 1776, iar cetățenii s-au adunat pentru prima lectură publică a Declarației de Independență de către colonelul John Nixon. De altfel, în fiecare 4 iulie, Clopotul Libertății din Philadelphia sună de 13 ori în onoarea celor 13 colonii originale.

* Betsy Ross, o croitoreasă din Philadelphia, a cusut primul steag american în mai sau iunie 1776, după ce trei membri (George Washington, Robert Morris și George Ross) ai unui comitet secret din Congresul Continental s-au întâlnit cu ea în casa acesteia, scrie Brookhill.org.

* Stelele de pe steagul american original erau dispuse în cerc, astfel încât toate coloniile să apară egale.

* Steagul american cu 50 de stele a fost proiectat în 1958 de Robert G. Heft, în vârstă de 16 ani, pentru un proiect școlar. A primit nota B- în sistemul american de notare, care corespunde, de regulă, unei note de 8 sau unui calificativ de 'Bine' (B) în sistemul de învățământ din România.

* În 2012, SUA au importat steaguri americane în valoare de 3,6 milioane de dolari, majoritatea fiind fabricate în China. Între timp, președintele Joe Biden a promulgat, în 2024, 'The All-American Flag Act', adică Legea privind steagurile americane, care prevede că steagurile americane achiziționate de guvernul SUA trebuie să fie produse în întregime din materiale de proveniență americană și să fie fabricate în Statele Unite.

* Melodia Imnului Național a fost folosită inițial într-un cântec englezesc de pahar, intitulat 'To Anacreon in Heaven' ('Anacreon în rai'). Versurile nu au nicio legătură cu consumul de alcool, dar 'melodia pe care Francis Key o avea în minte când a scris acele versuri își are originea cu zeci de ani în urmă, ca melodie pentru un cântec care laudă vinul', potrivit site-ului colonialmusic.org.

* Thomas Jefferson a început în 1801 tradiția unei recepții publice la Casa Albă pentru a sărbători ziua de 4 iulie.

* Benjamin Franklin, care considera curcanul ca fiind mai... respectabil, l-a propus drept pasăre națională, dar ideea lui a fost respinsă de John Adams și Thomas Jefferson, care au preferat vulturul pleșuv.

* Președinții John Adams, Thomas Jefferson și James Monroe au murit cu toții în zile de 4 iulie. Adams și Jefferson au murit în aceeași zi, la câteva ore distanță unul de celălalt, în 1826, la 50 de ani de la Declarația de Independență.

* Declarația de Independență a fost semnată de 56 de bărbați din cele 13 colonii inițiale. Însă cei 56 nu au semnat în același timp și nici nu au semnat pe 4 iulie 1776.

* Doar John Hancock a semnat Declarația de Independență chiar pe 4 iulie 1776. Semnarea oficială a avut loc pe 3 august 1776, când 50 de bărbați au semnat-o.

* Numele semnatarilor Declarației de Independență au fost ținute ascunse de public timp de mai bine de șase luni, pentru a-i proteja. Dacă independența nu ar fi fost obținută, semnatarii ar fi putut fi condamnați la moarte pentru trădare.

* Șapte dintre semnatarii Declarației de Independență au studiat la Harvard.

* Unul dintre semnatarii Declarației de Independență s-a retras. După ce a fost capturat de britanici în noiembrie 1776, Richard Stockton a jurat credință regelui George al III-lea. Ulterior, după eliberarea sa, avea să jure credință statului New Jersey.

* Vârsta medie a semnatarilor Declarației de Independență a fost de 45 de ani. Cel mai tânăr a fost Thomas Lynch, Jr. (27 de ani) din Carolina de Sud. Cel mai în vârstă delegat a fost Benjamin Franklin (70 de ani) din Pennsylvania. Autorul principal al Declarației, Thomas Jefferson, avea 33 de ani, potrivit census.gov.

* Singurii doi semnatari ai Declarației de Independență care au devenit ulterior președinți ai Statelor Unite au fost John Adams și Thomas Jefferson.

* În urma aprobării Declarației, s-au comandat aproximativ 200 de exemplare ale documentului. Astăzi, se cunosc 26 de 'Dunlap Broadsides' care au fost vândute la licitații pentru suma de până la 2,42 milioane de dolari. În 1989, un exemplar a fost găsit în spatele unui tablou cumpărat cu 4 dolari de la un târg de vechituri. Dunlap Broadsides sunt primele copii tipărite oficiale ale Declarației de Independență a Statelor Unite, produse în noaptea de 4 iulie 1776 de către tipograful John Dunlap. Un 'broadside' era, în secolul al XVIII-lea, echivalentul unui afiș mare, tipărit pe o singură parte a unei foi de hârtie, destinat afișării în locuri publice sau citirii cu voce tare.

* Prima sărbătoare a Zilei Independenței a avut loc la Philadelphia pe 8 iulie 1776. Aceasta a fost și ziua în care Declarația de Independență a fost citită pentru prima dată în public, după ce oamenii au fost chemați de sunetul Clopotului Libertății.

* Orașul Bristol, din statul Rhode Island, sărbătorește an de an Ziua Independenței încă din 1785.

* Congresul a decretat Ziua Independenței sărbătoare oficială neplătită pentru angajații federali în 1870. Abia în 1938, Congresul a schimbat Ziua Independenței într-o sărbătoare federală plătită.

* Originea expresiei 'Unchiul Sam' a început probabil în 1812, când Samuel Wilson, un ambalator care furniza carne Armatei SUA, a ștampilat transporturile de carne cu inițialele U.S. Cineva a glumit că inițialele înseamnă 'Unchiul Sam'. Această glumă a condus în cele din urmă la ideea că Unchiul Sam simbolizează guvernul Statelor Unite.

* Cântecul 'Yankee Doodle', devenit ulterior un simbol patriotic american, a fost inițial folosit de ofițeri britanici ca o formă de batjocură la adresa coloniștilor americani ('yankeeii'), pe care îi considerau provinciali sau lipsiți de rafinament. Se crede că melodia provine din cântecul pentru copii Lucy Locket. O versiune a versurilor Yankee Doodle este în general atribuită doctorului Richard Shuckburgh, chirurg în armata britanică.

* În ciuda unui început dificil al relațiilor dintre Regatul Unit și SUA după independență (inclusiv un alt război în 1812), Regatul Unit este în prezent al șaptelea cel mai mare partener comercial al SUA.

* În 1776, în noua națiune trăiau 2,5 milioane de oameni. Astăzi sunt peste 340 de milioane, conform https://www.census.gov.

* În mod simbolic, Filipinele și-au câștigat independența față de Statele Unite chiar pe 4 iulie 1946, aceeași zi în care SUA își sărbătoresc propria independență.

* Deși dolarul rămâne principala monedă mondială, acesta nu exista la momentul independenței. Atunci, fiecare colonie avea propria monedă, iar dolarul nu a început să circule decât în 1792.

* Cincizeci și nouă de localități din SUA conțin cuvântul 'libertate' în nume. Pennsylvania, cu 11, are mai multe astfel de localități decât orice alt stat. Dintre cele 59 de localități la nivel național care conțin 'libertate' în nume, patru sunt comitate: Liberty County în statul Georgia, Liberty County în statul Florida, Liberty County în statul Montana și Liberty County în statul Texas.

* Cel mai des folosit cuvânt cu conotații patriotice în denumirile de locuri este 'uniune', cu 136 de nume. Pennsylvania, cu 33 de nume, are mai multe astfel de locuri decât orice alt stat. Alte cuvinte folosite cel mai des în denumirile de locuri sunt Washington (127), Franklin (118), Jackson (96) și Lincoln (95).

* Focurile de artificii au fost folosite pentru prima dată în 1777, la doar un an după Declarația de Independență, ca parte a unei sărbători oficiale.

* SUA au importat artificii din China în valoare de 227,3 milioane de dolari în 2012. Prin comparație, exporturile americane de artificii au ajuns la doar 11,7 milioane de dolari în 2012, Israelul achiziționând mai mult decât orice altă țară (2,5 milioane de dolari).

* Circa 675 de milioane de dolari vor fi cheltuiți de americani pe artificiile prevăzute pentru 4 iulie 2026.

* Americanii consumă pe 4 iulie aproximativ 150 de milioane de hotdogi și circa 320.000 de tone de pui.

* Mulți americani vor 'clăti' acel hotdog cu o doză de bere din cele 68,3 milioane de baxuri care se preconizează că vor fi vândute în jurul datei de 4 iulie, potrivit Agerpres.

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