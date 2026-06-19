Scandal la vârful UE: Macron și Merz, furioși pe Costa la summitul de la Bruxelles, după negocierile cu Putin

Colaj foto: Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Antonio Costa. Sursa: Agerpres

Summit tensionat la Bruxelles. Liderii UE s-au certat pe cine ar trebui să negocieze cu Vladimir Putin.

Summitul de la Bruxelles, care a avut loc joi, 18 iunie, a scos la iveală divergențele dintre lideri cu privire la modul și momentul negocierilor cu Rusia privind Ucraina - și cine ar trebui să le facă.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz au criticat UE pentru deschiderea comunicării cu Vladimir Putin, punând liderii celor mai mari două țări ale Europei pe un curs de coliziune cu o mare parte a restului blocului comunitar.

Într-un summit neașteptat de discordant de la Bruxelles - primul din 2010 încoace - președintele francez și cancelarul german au criticat eforturile președintelui Consiliului European, António Costa, care acționează în numele tuturor celor 27 de guverne, de a contacta Kremlinul, potrivit a cinci diplomați și oficiali ai UE informați despre această conversație care ar fi avut loc cu ușile închise, în schimb ce alți lideri i-au luat partea lui Costa, scrie Politico.

Reamintim că la summit a participat și președintele României, Nicușor Dan.

Furie fără precedent față de Costa. Cine au susținut poziția adoptată de Macron și Merz

Conflictele scot la iveală tensiuni mocnite în inima UE cu privire la abordarea sa față de Rusia și cine ar trebui să vorbească în numele Europei. Lideri din unele dintre cele mai aprige țări anti-Rusia, precum și din Danemarca și Olanda, s-au unit în spatele lui Macron și Merz, unii manifestând o furie fără precedent față de Costa, au declarat trei dintre oficiali.

„Uniunea Europeană nu își poate asuma rolul de mediator în aceste negocieri. Sugestiile conform cărora sunt necesare canale alternative sau căi diplomatice ascunse sunt greșite... Istoria oferă un avertisment clar cu privire la încercările de a urmări cadre alternative de negociere cu dictatorii”, a declarat prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, pentru Politico.

Șeful de cabinet al lui Costa i-ar fi contactat pe oficialii de la Moscova de două ori în ultimele săptămâni

UE discută de luni de zile despre ce fel de comunicare ar trebui să aibă cu Putin și despre cine ar trebui să o conducă. Urgența a crescut de când președintele SUA, Donald Trump, a încheiat acordul de pace provizoriu cu Iranul și a semnalat la summitul G7 din Franța de la începutul acestei săptămâni că atenția sa se îndreaptă din nou către Ucraina.

Șeful de cabinet al lui Costa, Pedro Lourtie, a contactat oficiali la Moscova de două ori în ultimele săptămâni, au declarat cinci oficiali. Întrucât încercările conduse de SUA de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei par blocate, capitalele europene au fost împărțite cu privire la cât de multă prioritate trebuie să acorde diplomației în detrimentul ajutorării Ucrainei pentru a câștiga pe câmpul de luptă.

Liderii UE, împărțiți în două tabere

Discuția de joi seară despre Rusia și Ucraina - desfășurată fără asistenți sau telefoane mobile din cauza sensibilității, care a durat cu două ore mai mult decât era programat - a dezvăluit apariția a două tabere principale, notează sursa citată anterior.

Poziția lui Macron și Merz este că nu este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin. Potrivit lor, atunci când va veni acel moment potrivit, „E3” format din Franța, Germania și Marea Britanie ar trebui să preia conducerea.

„Cred că președintele francez a pus lucrurile la punct și a pus ordinea corectă”, a declarat un oficial al guvernului francez, semnalând că Macron i-a prezentat cazul lui Costa în timpul summitului.

Alți lideri - „un număr imens”, potrivit unui oficial dintr-o țară a UE - au adoptat poziția opusă, spunând că este rolul UE și susținându-l pe Costa.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci... nimeni altul decât Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană. Dacă Putin își arată dorința de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”, a declarat premierul belgian Bart De Wever pentru Politico, la ieșirea din discuții.

E3, E5 sau UE?

Summitul de joi seară a scos la iveală mai multe probleme. Pe lângă diviziunea Costa vs. E3, Italia și Polonia (formând un „E5” informal) au fost frustrate de excluderea lor din discuțiile inițiale dintre E3 și președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de summit, au declarat doi dintre oficiali.

Alți oficiali ai UE s-au întrebat de ce Consiliul European ar trebui să își asume rolul în numele blocului comunitar, mai degrabă decât Comisia Europeană sau Serviciul de Acțiune Externă, aripa de politică externă a UE.

Mesajul lui Merz către colegii săi a fost că, deși Costa a reprezentat UE, nu ar trebui să acționeze ca mediator, potrivit unui diplomat al unei țări europene importante, informat despre discuție. Deși Merz a vrut să evite un conflict deschis cu Costa în jurul summitului, i-a spus clar „în alte moduri”, potrivit diplomatului.

Costa a fost „extrem de neprofesionist”, a spus diplomatul, deoarece a ascuns amploarea contactului său cu Rusia, lucru care a devenit clar abia miercuri, după unele relatări din presă.

Ce spune echipa lui Costa despre discuțiile cu Putin

Unele țări au fost „furioase” din cauza contactelor cu Rusia, potrivit unui diplomat european care lucrează la această problemă. Mai mulți lideri au aflat despre apeluri abia după ce au apărut în presă și s-au supărat pe acestea, au declarat alți trei diplomați.

Echipa lui Costa a declarat că aceste discuții „aveau doar obiectivul de a stabili un canal de comunicare pentru a avea, atunci când va veni momentul, un canal diplomatic cu Rusia pentru a apăra interesele UE”, adăugând că acestea au fost „scurte” și nu au avut un conținut substanțial.

Cabinetul lui Costa a informat Germania, Franța și Regatul Unit, precum și Comisia înainte ca apelurile să aibă loc, a declarat unul dintre diplomați. Alți trei diplomați au declarat însă că Berlinul nu a fost avertizat.