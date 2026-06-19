Discuțiile SUA-Iran programate în Elveția au fost anulate

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Discuțiile programate vineri între Statele Unite și Iran în stațiunea elvețiană Burgenstock nu vor mai avea loc, a anunțat Ministerul de Externe al Elveției.

Discuţiile planificate pentru vineri între Statele Unite şi Iran în staţiunea montană Burgenstock din Elveţia nu vor avea loc, potrivit unui comunicat al Ministerului elveţian de Externe citat vineri de Reuters.

Anunţul vine după ce un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că vicepreşedintele american JD Vance s-a "retras" dintr-o deplasare planificată vineri în Elveţia pentru a se întâlni cu negociatorii iranieni în vederea începerii discuţiilor privind implementarea acordului încheiat între Teheran şi Washington pentru a pune capăt războiului, potrivit Agerpres.

Cele 60 de zile ale memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran au început deja de joi, 18 iunie

Totuși, vicepreşedintele SUA a anunţat că cele 60 de zile ale memorandumului de înţelegere dintre SUA şi Iran, perioadă în care cele două ţări trebuie să ajungă la un acord final, au început deja.

"Aş spune că perioada de 60 de zile a început oficial astăzi. A fost semnat târziu. De fapt, tehnic vorbind, se poate să fi fost semnat astăzi din cauza diferenţei de fus orar. Cred că, tehnic vorbind, semnarea a avut loc astăzi, ora Iranului. Deci da, acordul a început ieri (nr. Joi). Vom începe să numărăm perioada de 60 de zile de astăzi", a declarat Vance la o conferinţă de presă la Casa Albă.

"Intenţionez să călătoresc în Elveţia când se preconizează că vor începe aceste negocieri tehnice, probabil cândva în acest weekend. Acesta rămâne planul, deşi s-ar putea schimba, deoarece nu este uşor (pentru negociatorii Teheranului) să părăsească Iranul. De aceea încercăm să stabilim exact când se va întâmpla acest lucru", a explicat Vance.

"Planul nostru este să mergem în Elveţia; nu ştiu exact când. Modul în care organizăm această negociere tehnică implică, evident, participarea liderilor politici (din ambele ţări)", a adăugat vicepreşedintele american, referindu-se la un dialog care se aşteaptă să fie complex.

Vance a dat asigurări că va exista şi "personal la faţa locului care va avansa direct discuţiile tehnice şi discuţiile pe tema nucleară - adică, cum să distrugem uraniul puternic îmbogăţit şi toate acele detalii practice care necesită o analiză aprofundată".

"Ca parte a acordului final, ceea ce dorim să vedem este ca Iranul să nu finanţeze instabilitatea sau terorismul în regiune şi, bineînţeles, să nu încerce să îşi reconstruiască programul de arme nucleare", a adăugat vicepreşedintele, explicând că SUA sunt dispuse să "ofere o oarecare relaxare a sancţiunilor şi măsuri similare" dacă Teheranul promite să nu îşi refacă programul nuclear şi prezintă modalităţi de a verifica acest angajament.

JD Vance a mai declarat joi că acordul semnat în 2015 de administraţia Obama a permis Iranului să îşi îmbogăţească uraniul şi că acest nou acord nu o va face.

Vicepreşedintele american a afirmat chiar că iranienii au "promis deja să nu îmbogăţească" uraniu pentru a ajunge la un viitor acord de pace definitiv.

Acesta a mai spus că SUA au ridicat blocada impusă porturilor iraniene, în conformitate cu memorandumul de înţelegere semnat cu Iranul.

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