Claudiu Târziu contestă regulile UE privind electrificarea: Mesaj ferm în Parlamentul European / video

Claudiu Târziu

Europarlamentarul Claudiu Târziu a criticat regulile propuse la nivelul Uniunii Europene privind electrificarea.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, a vorbit în Parlamentul European și a susținut că planurile de electrificare ale Uniunii Europene pun prea puțin accent pe energia nucleară și că România, care dispune deja de surse hidro și nucleare, ar trebui să-și dezvolte mai mult aceste capacități.

Acesta a criticat ideea impunerii unor reguli unice la nivelul întregului bloc comunitar și a explicat că statele membre au niveluri diferite de dezvoltare în domeniul energiei.

„Vrem electrificare, dar cum? Vreți să trecem de pe gaz și petrol pe curent electric. Bine, deși nu e bine deloc, dar planul dumneavoastră nu spune nimic despre nuclear.

Vreți doar panouri solare și turbine eoliene, majoritatea aduse din China. Noi, românii, avem deja curent curat și sigur, hidro și nuclear, la Cernavodă. Am putea face mai mult nuclear și mai mult hidro, dar pare-se că onor Comisia Europeană nu e de acord.

Vreți o regulă unică pentru toată Uniunea, o treime din energie să fie curent electric până în 2030, dar România, de pildă, are sate fără curent electric pe toate cele trei faze. Nu ne puteți impune același ritm precum țărilor care sunt deja avansate în acest domeniu”, a spus Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR.

Bateria lui, decizia altora!

Europarlamentarul s-a opus ideii ca mașinile electrice ale românilor să poată fi folosite de rețea fără acordul proprietarilor. Acesta a explicat că electrificarea trebuie făcută treptat, cu bani pentru comunitățile rămase în urmă, cu mai multă energie nucleară și fără ca oamenii să piardă controlul asupra propriilor surse de energie.

„Mai vreți ca mașina electrică a românului să fie folosită de rețea, fără voia lui, când statul are nevoie de curent. Bateria lui, decizia altora. Ciudat!

Vrem electrificare categoric, dar cu bani alocați în mod special pentru sate, cu folosirea energiei nucleare și numai în condițiile în care omul este stăpân, nu sistemul”, a spus Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, la Strasbourg.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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