Bază militară permanentă a SUA în Polonia: Pentagonul, deschis ofertei Varșoviei

Acuzațiile vin după ce MApN ar fi transmis o poziție oficială privind Regimentul 89 Infanterie și veteranul Vasile Banu. Sursa foto: Freepik

Pentagonul este deschis la oferta Poloniei de a găzdui o bază permanentă a SUA, declară ministrul polonez al apărării.

Departamentul Apărării Statelor Unite ale Americii este deschis la oferta Poloniei de a găzdui o prezenţă militară permanentă a SUA în Polonia, a declarat joi ministrul polonez al apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după întâlnirea cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, la Bruxelles, relatează Reuters și Agerpres.

Polonia a insistat pentru o prezenţă tot mai puternică a aliaţilor pe flancul estic al NATO după invazia Rusiei în Ucraina vecină în februarie 2022.

"Am avut oportunitatea să vorbesc astăzi cu secretarul apărării"; am discutat despre apărarea colectivă şi cooperare", a afirmat Kosiniak-Kamysz într-o declaraţie făcută la o întâlnire cu presa la Bruxelles.

"Statele Unite au răspuns pozitiv la propunerea Poloniei de a înfiinţa o bază militară permanentă a SUA în Polonia", a spus ministrul.

Nu a fost luată încă nicio decizie în acest sens. Polonia a găzduit până acum trupe americane pe bază de rotaţie.

Hegseth a anunţat joi o nouă revizuire a desfăşurării trupelor americane în Europa şi a ameninţat că va reţine unele contribuţii ale SUA către NATO în cazul în care aliaţi "profitori" nu şi-ar respecta angajamentele de cheltuieli pentru apărare.