Mesaj pentru România de la Zelenski, în discursul rostit la reuniunea Consiliului European

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a menţionat România în discursul pe care l-a avut la reuniunea Consiliului European.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a făcut referiri la România în discursul pe care l-a avut la reuniunea Consiliului European. El a afirmat că, pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă, Mai mult, el a spus că Ucraina este pregătită să colaboreze cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii săi din Uniunea Europeană.

Mesajul lui Zelenski pentru vecinii Ucrainei

„Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE”, a declarat Zelenski, care a pledat, de asemenea, pentru accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Acum, suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană. Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri: Ungaria, Polonia, România, Slovacia, precum şi tuturor celorlalte țări membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc”, a declarat Zelenski, conform transcrierii discursului prezentată de Preşedinţia de la Kiev.

El a mai afirmat că Ucraina consideră că fiecare naţiune democratică din Europa merită să fie membru cu drepturi depline al UE și Ucraina lucrează în acest sens.

Zelenski ar dori o procedură accelerată de aderare a Ucrainei la UE

„Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur, subliniez acest lucru, europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră. Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg acest lucru şi care fac paşii necesari pentru a demonstra că Europa îl apreciază şi îl susţine cu adevărat.

Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată - ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune - o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a spus Zelenski.

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Thank you, António, Ursula, and all the leaders who support Ukraine and are ready to work with us to make both Ukraine and the EU stronger.



After the changes in Hungary, there is clearly a new opportunity to strengthen relations both within the EU and between the EU and Ukraine.… pic.twitter.com/jDLbC8ySYd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Zelenski a mai afirmat că Ucraina este pregătită să realizeze reformele necesare, „dar lipsa unei decizii clare cu privire la Ucraina în cadrul UE continuă să încurajeze interferenţele Rusiei”.

„Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid - sper acest lucru - Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară”, a mai declarat Zelenski.

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