Cum „luptă” Grecia cu scumpirile: O aplicație le arată cumpărătorilor unde sunt produsele mai ieftine

Cum luptă Grecia cu inflația. O aplicație le arată cumpărătorilor unde sunt produsele mai ieftine / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @mrshing08

Prin intermediul site-ului și al aplicației sale, PosoKanei le oferă consumatorilor din Grecia posibilitatea de a vedea în timp real unde produsele sunt cele mai ieftine, de a compara prețurile din diferite țări europene și de a urmări evoluția prețurilor în timp.

O nouă platformă digitală, PosoKanei, care le permite consumatorilor din Grecia să caute și să compare prețurile a aproximativ 10.000 de produse din supermarketuri, a fost prezentată marți prim ministrului Kyriakos Mitsotakis și reprezentanților presei, notează Euronews. Datele platformei sunt actualizate zilnic, ceea ce le permite utilizatorilor să compare prețurile în timp real atât în Grecia, cât și în alte țări europene, în special pentru produsele comercializate de companii multinaționale.

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Aplicația oferă, de asemenea, un istoric al prețurilor pentru fiecare produs pe o perioadă de cel puțin două luni, permițând consumatorilor să identifice reducerile sau ofertele speciale care pot fi înșelătoare.

„Consumatorul grec dobândește încă o armă în lupta împotriva inflației și a creșterii costului vieții”, a declarat Mitsotakis în timpul prezentării, adăugând că prețurile nejustificat de mari în comparație cu alte piețe din Uniunea Europeană nu ar trebui tolerate. Inflația din Grecia a ajuns la 5% în luna mai, menținându se printre cele mai ridicate niveluri din zona euro, în timp ce multe gospodării continuă să fie afectate de creșterea costurilor de trai.

În prezent, platforma permite compararea prețurilor produselor vândute de lanțurile de supermarketuri Galaxias, Sklavenitis, Chalkiadakis, SYNKA, Masoutis, My Market, AB Vassilopoulos, Kritikos, Market In și Lidl. Utilizatorii își pot crea liste personalizate de cumpărături și pot căuta produse din aceeași categorie, precum cafea sau paste, în funcție de preț și disponibilitate în diferite lanțuri de supermarketuri.

Aplicația sugerează alternative mai ieftine din aceeași categorie, ajutând cumpărătorii să reducă valoarea totală a coșului de cumpărături.

Atunci când același produs este disponibil și în lanțuri de retail din alte țări europene, sunt afișate și prețurile corespunzătoare din străinătate. În prezent, comparațiile includ Italia, Franța, Belgia, România, Bulgaria, Cipru și Spania, iar Portugalia urmează să fie adăugată în curând.

Aplicația înlocuiește platforma e-katanalotis (e-consumatorul), lansată în urmă cu câțiva ani. Potrivit guvernului, aceasta va continua să fie dezvoltată pe baza experienței utilizatorilor și a feedbackului primit de la aceștia.