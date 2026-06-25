Un copil de 12 ani a murit într-un cimitir din Cluj, după ce o cruce a căzut peste el

Un minor de 12 ani, aflat alături de tatăl său într-un cimitir din județul Cluj, a murit după ce o cruce funerară a căzut peste el.

Un copil în vârstă de 12 ani din Cluj a murit, joi, după ce o cruce funerară a căzut peste el. Acesta se afla într-un cimitir din localitatea Vultureni alături de tatăl său care curăța un mormânt.

„În data de 25 iunie a.c., în jurul orei 18:40, Secția 7 Poliție Rurală Gherla a fost sesizată cu privire la faptul că un minor de 12 ani ar fi suferit leziuni după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste acesta, victima fiind găsită în stare de inconștiență”, potrivit IPJ Cluj.

Băiatul a atins o cruce care a căzut peste el

Minorul s-a deplasat la un mormânt aflat în apropiere și a atins crucea, care s-a desprins și a căzut peste el.

Echipele de salvare ajunse la fața locului l-au găsit inconștient pe băiat, fără să îl mai poată salva.

„La fața locului s-au deplasat de îndată echipaje medicale ISU Cluj și polițiști pentru acordarea primului ajutor și efectuarea cercetărilor. Din nefericire, în pofida manevrelor de resuscitare efectuate de echipajul medical, minorul a fost declarat decedat în jurul orei 20:20.

Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca pentru efectuarea autopsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului”, se mai arată în precizările IPJ Cluj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.