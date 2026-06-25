Trump vrea 88 de miliarde de dolari de la Congres pentru războiul cu Iranul și fonduri de urgență

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a cerut Congresului un pachet de aproape 88 de miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor războiului cu Iranul, sprijinirea fermierilor americani și finanțarea unor programe de sănătate.

Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat miercuri Congresului aproape 88 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile războiului cu Iranul, pentru sprijinirea fermierilor americani și pentru combaterea epidemiei de Ebola.

Cererea era așteptată de mai mult timp, având în vedere cheltuielile generate de conflictul de patru luni din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, pachetul financiar, care are nevoie de cel puțin un anumit sprijin bipartizan pentru a trece de Senat, se confruntă cu obstacole importante, în condițiile în care parlamentari din ambele partide sunt tot mai reticenți față de noi cheltuieli majore pe fondul unui război profund nepopular.

Propunerea include 67,1 miliarde de dolari pentru Pentagon, dintre care 21 de miliarde sunt destinate achiziției de muniții pentru refacerea stocurilor de rachete utilizate în conflict. De asemenea, sunt prevăzute 17,3 miliarde de dolari pentru operațiuni militare, 1,7 miliarde pentru pregătirea forțelor armate și 1,5 miliarde pentru costurile cu combustibilul.

Pachetul pentru apărare mai conține 2,4 miliarde de dolari pentru drone și 5,1 miliarde pentru programe de securitate cibernetică și sisteme autonome. Totodată, 12,1 miliarde de dolari ar urma să fie direcționate către programe clasificate.

Mulți democrați sunt pregătiți să conteste alocarea unei sume atât de mari

Mulți democrați, care se opun războiului și susțin că acesta este ilegal, sunt aproape sigur pregătiți să conteste alocarea unei sume atât de mari.

Solicitarea pentru zeci de miliarde de dolari în cheltuieli suplimentare de război vine în contextul în care Trump promovează și un buget militar record de 1.500 de miliarde de dolari, cu aproximativ 50% mai mare decât nivelul din acest an. Democrații au criticat această propunere, considerând-o risipitoare, și au acuzat administrația Trump și Partidul Republican că încearcă simultan să reducă finanțarea unor programe interne.

Totuși, pachetul transmis Congresului este considerabil mai mic decât suma de aproximativ 200 de miliarde de dolari pe care administrația Trump ar fi analizat-o în ultimele luni.

Planul include și 11,1 miliarde de dolari pentru sprijinirea agriculturii, sub forma unor ajutoare directe acordate fermierilor afectați de tarifele comerciale impuse de Trump, de creșterea costurilor și de dezastrele meteorologice din Florida.

Senatorii republicani din statele agricole au solicitat însă 17,2 miliarde de dolari pentru industriile agricole esențiale din statele lor și intenționează să majoreze finanțarea propusă de Casa Albă, potrivit a patru persoane familiarizate cu discuțiile.

Solicitarea vine într-un moment în care Trump încearcă să convingă atât Congresul, cât și opinia publică americană că un acord de pace este posibil, după ce oficiali americani și iranieni au semnat la începutul acestei luni un memorandum de înțelegere.

Propunerea Casei Albe ar putea complica eforturile republicanilor din Camera Reprezentanților

Cu toate acestea, propunerea Casei Albe ar putea complica eforturile republicanilor din Camera Reprezentanților de a adopta un nou pachet bugetar exclusiv cu voturile partidului, estimat la aproximativ 350 de miliarde de dolari pentru apărare, un proiect pe care democrații nu îl susțin.

În cadrul aceluiași pachet suplimentar, administrația a propus și 1,4 miliarde de dolari pentru combaterea focarului de Ebola din Africa Centrală.

Alte 500 de milioane de dolari ar urma să fie alocate proiectelor de restaurare și construcție din Washington D.C., iar Trump a solicitat încă 1 miliard de dolari pentru proiectarea și construirea unei versiuni modernizate a gării Penn Station din New York.

Pachetul legislativ propune, de asemenea, modificarea definiției legale a produselor pe bază de canabinoizi derivați din cânepă, pentru a crea un cadru de reglementare care să permită consumatorilor accesul la „produse CBD cu spectru complet adecvate”, menținând în același timp intenția Congresului de a combate companiile care au exploatat o lacună legislativă din legea agricolă adoptată în 2018.

Lideri importanți ai comisiilor pentru alocări bugetare, senatorul Mitch McConnell și congresmanul Andy Harris, au introdus anul trecut o prevedere în legea finanțării agriculturii care urmărește să restricționeze produsele intoxicante pe bază de cânepă legalizate prin legea din 2018.

Industria cânepii avertizează că această măsură, care ar urma să intre în vigoare în noiembrie, ar putea afecta grav întregul sector.

Cererea lui Trump mai include și solicitarea ca legislatorii să adopte o lege care să permită comercializarea pe tot parcursul anului a combustibilului E15, un amestec de benzină și etanol susținut de republicanii din statele agricole pentru stimularea producătorilor de porumb înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Proiectul a fost aprobat de Camera Reprezentanților în luna mai, însă a generat dispute în interiorul Partidului Republican din Senat, unde există divergențe între susținătorii industriei petroliere și cei ai sectorului agricol. Trump a cerut Congresului încă din ianuarie să adopte legislația privind E15, conform POLITICO.

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