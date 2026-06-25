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Nicușor Dan, întrebat dacă îl va demite pe consilierul care ar fi vorbit cu George Simion. Răspuns scurt al președintelui

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 25 Iun 2026
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nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat de consilierul care l-a contactat pe George Simion pentru a vota Guvernul Veștea.

În cadrul unei băi de mulțime pe care a făcut-o la Cluj-Napoca, miercuri seara, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii prezenț dacă îl va demite pe consilierul cu care George Simion susține că a avut o convorbire despre votarea guvernului Veștea.

„Eu sunt președintele României. Am desemnat un prim-ministru. El s-a ocupat să-și găsească o majoritate și până la urmă n-a găsit. Ăsta e răspunsul meu”, a spus președintele României.

La insistențele jurnaliștilor prezenți cu privire la convorbirea dintre unul din consilierii săi și liderul AUR, Nicușor Dan a răspuns scurt: „Dacă!”, sugerând faptul că apelul telefonic dintre George Simion și un consilier al său nu a fost confirmat.

George Simion a anunțat că ar fi fost contactat luni de un consilier al lui Nicușor Dan, care i-ar fi cerut ca AUR să susțină Guvernul Veștea.

Președintele a mai precizat că se va întoarce în țară până vineri și va avea timp să se dedice rezolvării crizei politice care continuă de aproape două luni.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Ce au anunțat public... Eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se țină de cuvânt. Din ce au anunțat public, se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu mă întorc, vineri sunt în București toată ziua. Dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a spus Nicușor Dan, miercuri seară.

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