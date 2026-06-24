Nicușor Dan a zburat cu Spartan la Cluj! Semnal către liderii partidelor: Sper să fie serioși, să încheiem

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Florin Răvdan

Președintele Nicușor Dan a precizat, miercuri seară, că liderii partidelor vor reveni la Palatul Cotroceni, vineri, cu rezultatul negocierilor privind formarea unui guvern minoritar pro-occidental.

Președintele Nicușor Dan a ajuns cu o aeronavă Spartan, miercuri seară, la Cluj-Napoca, după recepția oferită de Ambasada SUA la București. El a declarat că așteaptă ca partidele PSD, PNL, USR și UDMR să negocieze un acord politic privind susținerea unui „guvern minoritar pro-occidental”, așteptând liderii politici vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan: „Sper să fie serioși și să închidem cât de curând”

„Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri. S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară. Și acum, partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține Guvernul minoritar, fără a face parte din guvern. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând”, a spus Nicușor Dan, care se îndreaptă, miercuri seară, spre Gdansk, pentru a participa la Summitul Flancului Estic, organizat joi, în Polonia.

Mâine, 25 iunie, liderii partidelor politice urmează „să discute între ei”, iar „vineri să vină la mine cu concluziile”, a mai precizat Nicușor Dan.

„Haideți să vedem ce agreează partidele”, a fost răspunsul președintelui la întrebarea unui jurnalist în legătură cu șansele lui Sorin Grindeanu de a deveni premier.

Nicușor Dan participă, în această seară, la o cină privată cu organizatorii „Techsylvania”, cel mai important eveniment de tehnologie și business din Europa Centrală și de Est, care se desfășoară la Cluj-Napoca în perioada 24-25 iunie.