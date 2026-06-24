Video - Ce spune ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, despre apărarea României: „Nu numărul de trupe contează”

Recepția de Ziua Independenței SUA - Captură Facebook U.S. Embassy Bucharest

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a declarat miercuri, înaintea recepției organizate cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii, că puterea de descurajare nu depinde de numărul de militari, ci de capabilitățile existente, evidențiind că România își menține capacități solide în acest domeniu.

Descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilităţi şi capabilităţile din România rămân puternice, a afirmat, miercuri, ambasadorul american la Bucureşti, Darryl Nirenberg, înaintea recepţiei de Ziua Naţională a SUA. El a mai spus că SUA sunt ataşate NATO.

"România este în topul ţărilor care alocă 2,5% din PIB pentru apărare şi printre statele care au susţinut NATO pentru a adopta cota de 5% din PIB pentru apărare", a spus Nirenberg.

România se află într-un spaţiu - cheie, afirmă ambasadorul SUA Darryl Nirenberg

Ambasadorul a declarat că România este într-un spaţiu - cheie, între Asia şi Europa şi este "un liant între ambele continente, are un popor educat, cu abilităţi necesare economiei din viitor şi are potenţialul să fie un element revoluţionar în ceea ce priveşte producţia de energie".

Cu privire la relaţia bilaterală din Apărare, Darryl Nirenberg a menţionat că România are rol de lider în domeniu.

"E important să ne amintim că descurajarea nu stă în numărul de trupe, ci în capabilităţi, iar capabilităţile de aici, din România, în contextul NATO, rămân puternice şi cred că vor fi şi mai puternice", a declarat Nirenberg.

Marea Neagră, o zonă esențială

Totodată, el a remarcat rolul-cheie al regiunii Mării Negre. "Înţelegem cât de emoţională a fost reacţia la incidentele cu drone. Marea Neagră este o parte esenţială a misiunii NATO, pentru că este spaţiul unde se întâlnesc Europa şi Asia. De asemenea, s-a dovedit a fi o zonă esenţială când a fost vorba de rolul României de a facilita tranzitul de cereale din Ucraina în contextul războiului, pentru a preveni o criză alimentară", a transmis diplomatul.

VIDEO

În opinia sa, "cel mai american lucru" este libertatea - ideea că nu contează de unde eşti, nu contează culoarea pielii, familia din care provii.

"Toată lumea din SUA are oportunitatea şi libertatea de a-şi urma calea. Libertatea a inspirat americanii de secole, dar a inspirat şi oamenii din lumea întreagă, inclusiv în România, acum 36 de ani", a mai afirmat Nirenberg. Recepţia celebrează 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, notează Agerpres.