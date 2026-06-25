Risc de securitate în complexul Dragonul Roșu. Echipamente radio neconforme descoperite de ANCOM: Bruiajele pot afecta inclusiv 112

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Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), alături de Jandarmeria Română, a făcut joi un control la complexul comercial Dragonul Roşu. Au fost descoperite sute de echipamente radio neconforme ANCOM, fiind un risc de securitate major la adresa României.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în colaborare cu Jandarmeria Română, a efectuat joi un control la complexul comercial Dragonul Roşu, în cadrul căruia au fost găsite sute de echipamente radio neconforme ANCOM. De asemenea, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 347.000 lei.

Conform unui comunicat al ANCOM, au fost găsite spre comercializare echipamente neconforme de tipul boxe wireless, căşti wireless, modulatoare FM, sonerii wireless, radioreceptoare, kit-uri tastatură şi mouse wireless.

Avertismentul ANCOM: Echipamentele radio neconforme pot provoca interferențe periculoase și pot afecta chiar și apelurile de urgență 112

"ANCOM atrage atenţia că utilizarea echipamentelor radio neconforme poate genera interferenţe prejudiciabile asupra comunicaţiilor electronice. În situaţii extreme, aceste interferenţe pot afecta funcţionarea unor servicii esenţiale, inclusiv apelurile către numărul unic de urgenţă 112, serviciile de pompieri sau poliţie", potrivit ANCOM.

În cadrul acţiunii au fost verificate majoritatea standurilor ce comercializează echipamente electronice. Au fost aplicate 74 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 347.000 lei.

Inspectorii au verificat dacă produsele comercializate: poartă marcajul; sunt însoţite de Declaraţia UE de conformitate; au instrucţiuni de utilizare în limba română; respectă toate obligaţiile legale care revin producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor.

Totodată, comercianţii au primit informaţii privind cerinţele legale necesare desfăşurării activităţii în deplină conformitate.

Acţiunea de la Dragonul Roşu face parte dintr-o campanie amplă de supraveghere a pieţei desfăşurată de ANCOM pentru identificarea produselor neconforme introduse pe piaţa din România.

ANCOM a verificat deja peste 1.000 de magazine în 2026

Numai în acest an, ANCOM a verificat deja peste 1.000 de magazine, iar în 2025 Autoritatea a realizat aproape 2.500 de controale în domeniul echipamentelor radio şi al compatibilităţii electromagnetice.

ANCOM precizează că un echipament radio este conform atunci când nu pune în pericol sănătatea şi siguranţa utilizatorilor, nu produce perturbaţii electromagnetice care afectează alte echipamente, utilizează eficient spectrul radio şi respectă toate cerinţele administrative şi tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare.

"Echipamentele care nu utilizează eficient spectrul radio pot genera interferenţe ce afectează, obstrucţionează sau chiar întrerup funcţionarea serviciilor de radiocomunicaţii", atrag atenţia reprezentanţii autorităţii.

Pentru a evita achiziţionarea unor produse neconforme, ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice existenţa marcajului, să cumpere echipamente numai de la comercianţi de încredere şi să citească instrucţiunile şi avertismentele furnizate împreună cu produsul.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, servicii poştale şi servicii digitale în contextul tranziţiei la societatea Gigabit, prin valorificarea optimă a mixului de instrumente de administrare şi reglementare aflate la dispoziţia Autorităţii.