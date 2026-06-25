Mircea Geoană: România se numără printre membrii fondatori ai noii Bănci pentru Apărare și Securitate

Mircea Geoană a salutat transformarea în realitate a proiectului Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), o instituție financiară multilaterală creată pentru a sprijini investițiile în apărare, securitate și reziliență. Lansarea oficială a băncii este așteptată în cadrul Summitului NATO de la Ankara.

Fostul secretar general adjunct al NATO a precizat că ideea a fost conturată în perioada în care ocupa această funcție, iar în prezent continuă să fie implicat în dezvoltarea proiectului din postura de membru al Board-ului Grupului de Dezvoltare al DSRB, alături de foști oficiali NATO și experți din domeniile financiar, juridic și al consultanței.

"Fericit și mândru să văd proiectul Băncii multilaterale pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) devenind realitate. Am inițiat proiectul în perioada mea la vârful NATO, ca instrument suplimentar de finanțare și inovare, alături de DIANA și Fondul de Inovare al NATO.

Am continuat să-l susțin în calitatea actuală de membru al board-ului Grupului de Dezvoltare al DSRB, alături de foști colegi din NATO și de profesioniști din lumea financiară, juridică și de consultanță. Ani de muncă asiduă, în care am reușit să convingem guvernele și mediile politice și financiare din statele democratice de necesitatea unui instrument suplimentar de finanțare dedicat industriei de apărare, în special pentru companii de talie mică și medie, și din țări cu constrângeri bugetare și costuri de finanțare considerabile.

Salut leadershipul premierilor canadian și luxemburghez, al căror editorial din Financial Times vi-l recomand. Mândru să văd și România ca membru fondator al DSRB și le mulțumesc autorităților noastre pentru susținerea acestui proiect important. Așteptăm cu nerăbdare ceremonia oficială de lansare a Băncii la Summitul NATO de la Ankara", a transmis Mircea Geoană.

Potrivit acestuia, dezvoltarea inițiativei a presupus ani de colaborare cu guverne și reprezentanți ai mediului financiar din statele democratice, pentru a crea un nou mecanism de finanțare destinat în special companiilor mici și mijlocii din industria de apărare și țărilor care se confruntă cu costuri ridicate de finanțare.

Necesitatea unei astfel de instituții este susținută și într-un editorial publicat în Financial Times, semnat de premierul Canadei, Mark Carney, și premierul Luxemburgului, Luc Frieden. Cei doi lideri arată că DSRB va contribui la mobilizarea capitalului pentru investiții într-un sector esențial pentru securitatea statelor democratice. Banca este concepută după modelul instituțiilor multilaterale de dezvoltare și va putea acorda împrumuturi, garanții și alte instrumente financiare pentru proiecte din domeniul apărării, securității și tehnologiilor cu utilizare duală.

Geoană a remarcat și participarea României în acest proiect internațional.

„Mândru să văd și România ca membru fondator al DSRB și le mulțumesc autorităților noastre pentru susținerea acestui proiect important. Așteptăm cu nerăbdare ceremonia oficială de lansare a Băncii la Summitul NATO de la Ankara”, a transmis acesta.

Noua Defence, Security and Resilience Bank este menită să completeze instrumentele existente de finanțare din domeniul apărării și să faciliteze accesul la capital pentru proiecte strategice, într-un context în care statele aliate își intensifică investițiile în securitate și capacitățile industriale de apărare.