Ucraina formează noi brigăzi pe fondul extinderii frontului de către Rusia

Soldați ucraineni. Sursa foto: Agerpres

Ucraina anunță că va forma noi brigăzi pentru a face față unei posibile extinderi a frontului de către Rusia și amenințărilor dinspre Belarus.

Pe fondul unei amenințări în creștere dinspre Belarus și al încercărilor Rusiei de a extinde frontul, Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) planifică formarea de noi brigăzi pentru a putea respinge o posibilă ofensivă, a declara comandantul-șef Oleksandr Sîrski, potrivit Kyivpost.

Forțele ruse, după ce nu au obținut succese decisive pe principalele fronturi, încearcă acum să extindă operațiunile de luptă active în nordul Ucrainei, a spus Sîrski.

Planul Rusiei în război

Potrivit acestuia, planul Moscovei ar putea extinde linia activă a frontului cu aproximativ 160 de kilometri. Rusia deține în prezent un avantaj în ceea ce privește efectivele și armamentul, ceea ce face necesară formarea de noi brigăzi ucrainene pentru apărarea zonelor vulnerabile.

„Inamicul și-a ajustat planurile și intenționează să creeze noi divizii și cinci brigăzi în acest an. Suntem nevoiți să răspundem acestor acțiuni. În război, fie preiei inițiativa, fie o pierzi. Nu există a treia opțiune”, a spus el.

Răspunzând întrebărilor despre motivul pentru care Ucraina creează brigăzi noi în loc să le consolideze pe cele existente, Sîrski a explicat că extinderea unei brigăzi nu ar rezolva problema acoperirii frontului.

Potrivit acestuia, o brigadă „nu poate fi întinsă”. Deși creșterea efectivelor poate prelungi rezistența în luptă a unei unități, permițându-i să țină pozițiile mai mult timp, acest lucru nu îi permite să controleze o zonă mai mare.

Sîrski a spus că natura războiului s-a schimbat, linia frontului extinzându-se nu doar în lățime, ci și în adâncime: „Când frontul crește în lățime și adâncime, matematica este implacabilă: sunt necesare noi unități militare”, a adăugat el.

Cooperare sub presiune

Președintele rus Vladimir Putin ar exercita presiuni asupra liderului belarus Aleksandr Lukașenko pentru a aprofunda implicarea Belarusului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit celei mai recente evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Citând The Wall Street Journal, ISW a transmis că Moscova dorește ca Belarusul să permită o activitate militară rusă mai amplă de pe teritoriul său, inclusiv lansări de drone către Ucraina și acțiuni menite să forțeze Kievul să redisloce trupe la granița cu Belarus.

Moscova ar folosi presiuni financiare pentru a determina Minskul să coopereze mai mult. Cu toate acestea, ISW afirmă că Lukașenko continuă să reziste unei implicări militare totale, încercând în același timp să păstreze sprijinul Kremlinului.

Think tank-ul arată că Belarusul ar fi dezactivat stații de releu pentru ghidarea dronelor rusești în apropierea graniței cu Ucraina, după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Kievul le-ar putea lovi.

În același timp, oficiali ruși de rang înalt, inclusiv președintele Consiliului de Securitate Dmitri Medvedev și ministrul de Externe Serghei Lavrov, au reiterat refuzul Moscovei de a accepta compromisuri de pace precum înghețarea liniei frontului. Ei au precizat că obiectivele de război de a ocupa integral regiunea Donbas din estul Ucrainei continuă.

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