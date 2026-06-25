ABA Buzău-Ialomița cere interzicerea campării  în zona apelor

Foto: ABA Buzău-Ialomiţa

Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a dispus comitetelor locale pentru situații de urgență să ia măsuri pentru gestionarea inundațiilor, de la interzicerea turiștilor de a campa în zonele din apropierea râurilor

Se cere camparea în zonele din apropierea râurilor, până la pregătirea unui stoc minim de materiale de intervenție, după ce în lunile mai și iunie s-au produs viituri pe mai multe râuri și pe un pârâu al cărui debit maxim a fost depășit după 33 de ani.

În urma ploilor abundente din lunile mai și iunie, mai multe drumuri, poduri și podețe aflate pe raza județului Buzău au fost afectate de viituri.

Râul Slănic a deteriorat rampa de acces pe un pod, între Izvoru Dulce și Cărpiniștea, fiind afectată totodată și rețeaua de apă. De asemenea, mai multe căi de acces au fost afectate de alunecările de teren, existând și persoane care au fost pentru scurt timp izolate.

Viituri istorice pe cursuri de apă

'În data de 08.05.2026, în urma unei ploi estimate la 70 l/mp într-un interval de 25 de minute, s-au produs viituri pe o serie de afluenți necadastrați ai râului Nișcovului (ex. Leiculești și Salcia). Pârâul Leiculești a avut un debit maxim de 29,7 mc/s corespunzător probabilității de 3% de depășire (o dată la 33 de ani). În data de 12.06.2026 s-au înregistrat depășiri ale cotelor de atenție (corespunzătoare codului Galben hidrologic) la stațiile hidrometrice Cernătești (râul Slănic) și Mierea (râul Nșcov). La ambele stații s-au înregistrat niveluri maxime de 230 cm (cu 30 cm peste cotele de atenție). În acumularea Siriu, tranzitarea undelor de viitură s-a realizat conform prevederilor Regulamentului de Exploatare a barajului și acumulării Siriu, debitele fiind evacuate prin CHE Nehoiașu', a transmis, pentru Agerpres, ABA Buzău-Ialomița.

Ținând cont de efectele înregistrate în urma ploilor abundente care au produs viituri și alunecări de teren, ABA Buzău-lalomița a trimis către comitetele locale pentru situații de urgență un set de măsuri și acțiuni preventive pentru gestionarea unor eventuale situații de urgență generate de inundații.

Acestea vizează, printre altele, curățarea șanțurilor și rigolelor, verificarea existenței depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii și deblocarea secțiunii de scurgere, pregătirea unui stoc minim de materiale de intervenție în situații de urgență generate de inundații la nivelul fiecărui UAT, asigurarea la nivelul fiecărui UAT a unor utilaje de intervenție cu deservenți, monitorizarea punctelor critice ale cursurilor de râu, a tuturor traversărilor cursurilor de râu și interzicerea folosirii acestora pe perioada apelor mari, dacă situația o impune, precum și informarea populației/turiștilor cu privire la interzicerea folosirii zonelor de campare din văile înguste sau din apropierea râurilor, pentru evitarea riscurilor în caz de inundații sau viituri rapide, în urma ploilor torențiale.

Pentru prevenirea și diminuarea unor eventuale pagube produse de fenomenele meteorologice deosebite, ABA Buzău-lalomița are în derulare proiectul privind combaterea inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Slănic și un proiect de regularizare al râului Câlnău.

Instituția mai arată că anual sunt executate lucrări de întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice din administrare, inclusiv baraje, acumulări și diguri de apărare, acțiuni ce vizează asigurarea funcționării corespunzătoare a infrastructurii existente și prevenirea riscurilor de inundații.

Lucrări de decolmatare și recalibrare

'Au fost realizate următoarele lucrări: lucrări de decolmatare și recalibrare albie curs apă Sărățel, zona Joseni, UAT Berca, județul Buzău, lucrări de decolmatare și recalibrare albie curs apă Nișcov, zona Vernești, amonte și aval, pod DN10, UAT Vernești, județul Buzău, întreținere dig de apărare împotriva inundațiilor a municipiului Buzău, prin defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm. La momentul prezentei, prin PGA, ABA Buzău-lalomița- Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău are în desfășurare următoarele lucrări: întreținere dig de apărare râu Bălăneasa pe raza localității Pârscov, județul Buzău, decolmatare și recalibrare râu Câlnău pe raza localității Racovițeni, județul Buzău', informează sursa citată.

În lunile mai și iunie, județul Buzău a fost vizat succesiv de alerte meteorologice privind precipitații abundente, intensificări ale vântului și descărcări electrice, fenomene care au produs pagube în mai multe localități. (Claudia Calotă)