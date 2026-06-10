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Costel Fotea: La Galați construim drumuri, solide și durabile

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 10 Iun 2026
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asfaltare
Foto: Facebook Costel Fotea

Se asfaltează pe DJ 251B, între Ciureștii Vechi și Cotoroaia, parte din tronsonul funcțional, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

"Continuăm lucrările de modernizare a drumului județean DJ 251B, care face parte dintr-un amplu proiect de investiții prin care peste 60 de kilometri de drumuri județene sunt aduși la standarde europene.

În prezent, pe DJ 251B, între Ciureștii Vechi (Bălășești) și Cotoroaia (Cerțești),  se toarnă ultimul strat de asfalt.

Acest tronson funcțional asigură legătura între localitățile situate pe axa nord-sud a județului Galați, pe ruta: Bălăbănești - Bălășești - Ciureștii Noi - Ciureștii Vechi - Cotoroaia - Cerțești - Blânzi - Corod - Valea Mărului - Slobozia Conachi.

Fiecare kilometru din acest proiect contribuie la o infrastructură modernă pentru județul Galați, oferind o alternativă la DN 25 și DN 24D printr-un drum modernizat de 60 km, cu beneficii pentru peste 100.000 de oameni", a anunțat liderul PSD Galați.

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