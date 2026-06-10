MAE, atenționare de călătorie în Franța

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Franța.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că sindicatele căilor ferate din Republica Franceză (SNCF) au lansat, miercuri, un apel la grevă.

În acest context, arată sursa citată, sunt prevăzute perturbări ale circulaţiei feroviare, urbane şi interurbane (TGV, TER, Intercity şi RER) pe întreg teritoriul Republicii Franceze.

Pasagerii sunt sfătuiţi să consulte site-ul SNCF (https://www.sncf-connect.com) pentru a verifica condiţiile de trafic şi a anticipa eventualele inconveniente.

MAE informează cetăţenii români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 147052966 şi +33 147052755.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

Consulatul General al României la Paris: +33 680713729;

Consulatul General al României la Marsilia: +33 610027164;

Consulatul General al României la Lyon: +33 643627736;

Consulatul General al României la Strasbourg: +33 627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet paris.mae.ro, cgparis.mae.ro, lyon.mae.ro, marsilia.mae.ro, strasbourg.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.