AXI Card: ghid simplu pentru alegerea unui credit rapid potrivit nevoilor tale / Foto shutterstock.com

Cheltuielile neprevăzute pot apărea oricând: o reparație urgentă la mașină, o factură mai mare decât de obicei, o situație medicală sau o achiziție care nu mai poate fi amânată. În astfel de momente, un credit rapid poate reprezenta o soluție utilă, atât timp cât este ales informat și utilizat responsabil.

Nu este suficient să urmărești doar viteza cu care poți obține banii. La fel de importante sunt costurile totale, condițiile de rambursare și impactul asupra bugetului personal. Un produs financiar potrivit este cel care te ajută să acoperi o nevoie punctuală, fără să îți afecteze echilibrul financiar pe termen lung.

Stabilește exact suma de care ai nevoie

Primul pas este să calculezi cât ai nevoie în mod real. Evită să soliciți o sumă mai mare doar pentru a avea „o rezervă”. Dacă, de exemplu, ai nevoie de 1.500 lei pentru o reparație, pornește de la această valoare și analizează dacă o poți rambursa confortabil, fără presiune suplimentară asupra bugetului lunar.

Un împrumut rapid pe card poate fi o soluție practică atunci când ai nevoie de acces rapid la bani și flexibilitate în utilizare, fie pentru plăți la comercianți, cumpărături online sau alte cheltuieli urgente. Important este ca suma utilizată să reflecte nevoia reală, nu limita maximă disponibilă.

Un exercițiu simplu te poate ajuta să estimezi mai clar capacitatea de rambursare:

notează venitul lunar;

scade cheltuielile fixe, precum chiria, utilitățile, transportul și alimentele;

păstrează o rezervă pentru situații neprevăzute;

calculează suma care rămâne disponibilă pentru rambursare.

Alege o valoare pe care o poți gestiona realist. Un credit rapid ar trebui să fie o soluție temporară, nu o sursă constantă de completare a veniturilor.

Analizează costul total, nu doar dobânda

Dobânda este un criteriu important, însă nu este singurul cost pe care ar trebui să îl iei în calcul. Verifică și eventualele comisioane, costurile aplicabile în caz de întârziere, condițiile de rambursare și suma totală pe care o vei avea de achitat. La AXI Card, dobânda este de 0,19% pe zi pentru suma utilizată, conform condițiilor aplicabile produsului.

Cu alte cuvinte, dobânda se calculează doar pentru suma folosită, nu pentru întreaga limită aprobată, dacă aceasta nu este utilizată integral. De exemplu, dacă utilizezi 1.000 lei timp de 30 de zile, costul estimativ al dobânzii poate fi calculat astfel:

1.000 lei × 0,19% × 30 zile.

Acest exemplu are un rol orientativ, însă te poate ajuta să înțelegi mai clar impactul costurilor asupra bugetului personal.

Compară tipurile de finanțare disponibile

Pe piață există mai multe tipuri de soluții financiare: carduri de credit, linii de credit sau împrumuturi pe termen scurt. Diferența principală dintre ele ține de modul în care poți utiliza fondurile disponibile. Un card de credit oferă o limită aprobată din care folosești exact cât ai nevoie.

După rambursarea sumei utilizate, limita se reface și poate fi folosită din nou. Acest tip de produs funcționează pe principiul revolving, adică reutilizabil. AXI Card funcționează pe acest principiu. Poți beneficia de o limită de credit de până la 4.000 lei, în funcție de evaluarea profilului tău financiar, iar suma rambursată devine din nou disponibilă pentru utilizări viitoare.

Verifică eligibilitatea și documentele necesare

Înainte să aplici pentru un credit fulger direct pe card, este important să verifici condițiile de eligibilitate și informațiile necesare pentru analizarea solicitării. Chiar dacă procesul este simplu și rapid, datele trebuie completate corect, iar cererea este evaluată înainte de aprobare. În general, pot fi solicitate:

date personale;

cartea de identitate;

informații privind veniturile;

acordul pentru verificarea istoricului de credit.

Istoricul de credit reflectă modul în care ai gestionat alte produse financiare în trecut. Dacă plățile au fost efectuate la timp, acest aspect poate avea un impact pozitiv în procesul de evaluare. În cazul persoanelor care nu au un istoric bancar extins, anumite soluții nebancare pot fi mai accesibile decât produsele tradiționale, însă fiecare solicitare este analizată individual. Completează toate informațiile cu atenție. Datele incorecte pot întârzia procesul de analiză sau pot duce la respingerea cererii.

Ia în calcul și situațiile neprevăzute

Înainte să utilizezi un credit rapid, gândește-te și la eventualele situații în care venitul tău ar putea scădea temporar sau ar apărea alte cheltuieli urgente. Ai o rezervă financiară? Poți rambursa suma utilizată fără să amâni alte plăți importante? Cu cât rambursezi mai repede suma utilizată, cu atât perioada în care se acumulează dobândă este mai scurtă. De aceea, este recomandat să ai un plan clar de rambursare înainte de a folosi fondurile disponibile.

Cum te poate ajuta AXI Card?

AXI Card poate fi o opțiune potrivită atât pentru cheltuieli urgente, cât și pentru cumpărături planificate, atunci când ai nevoie de flexibilitate financiară. Aplicarea se face online, iar limita aprobată poate ajunge până la 4.000 lei. Folosești doar suma de care ai nevoie, plătești dobândă exclusiv pentru suma utilizată, iar după rambursare, limita de credit se reface și poate fi utilizată din nou.

Este important să folosești cardul în mod responsabil: urmărește costurile, verifică permanent suma disponibilă și rambursează cât mai rapid posibil, în funcție de bugetul tău. Dacă ai nevoie de o soluție rapidă și flexibilă, descoperă cum funcționează AXI Card și vezi dacă se potrivește nevoilor tale. Poți aplica online și afla ce limită de credit poți obține.