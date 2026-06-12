Haidook Summer Fest 2026, în acest weekend, la Runcu

Foto: Haidook

În perioada 12 – 14 iunie 2026, comuna dâmbovițeană Runcu va găzdui a X-a ediție a evenimentului Haidook Summer Fest, dedicat echitației, tradițiilor locale și iubitorilor de natură.

Pe parcursul celor trei zile, vor fi organizate ateliere pentru copii, vor avea loc activități în aer liber, dar și mult așteptatul concurs de Working Equitation, în cadrul căruia călăreții și caii vor trece prin provocări și obstacole, într-o cursă uneori contra cronometru, alteori dedicată exclusiv eleganței.

De asemenea, participanții vor putea degusta preparate care fac parte din gastronomia locală și vor avea parte de multă energie bună, alături de invitați precum Miron Bococi, Ștefan Denis sau Andrea Galuppi.

Haidook Summer Fest a fost inițiat în 2016 și s-a dezvoltat într-unul din cele mai populare evenimente dedicate călăriei de muncă și de agrement și vieții la țară în general

Festivalul se va desfășura în locul numit “Vârf la In”, organizatorii așteptând ca vermea să se îndrepte.

Evenimentul este organizat de Asociația Ride Wild Carpathia și Primăria comunei Runcu, cu sprijinui Consiliului Local Runcu și al Consiliului Județean Dâmbovița.