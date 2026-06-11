PMB: Peștii din Lacul Herăstrău vor fi comercializați

Foto: Facebook PMB

Primăria Capitalei precizează că o parte dintre peștii din Lacul Herăstrău urmează să fie comercializați de către firma care are lacul în concesiune pentru piscicultură/crescătorie.

Precizările vin după ce în spațiul public au apărut imagini cu pești prinși din lac, cu ajutorul plaselor, și transferați în bărci.

PMB anunță că peștii au fost scoși de către angajații firmei care are în concesiune Lacul Herăstrău, pentru piscicultură/crescătorie, încă din anul 2000. Firma îi introduce în lac, îi crește, apoi îi scoate pentru a fi comercializați, scrie Primăria Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

'Contractul inițial a fost încheiat pe 25 de ani, dar a fost adiționat de două ori pe mandatul lui Sorin Oprescu, astfel că este valabil până în 2036. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București primește anual, atenție!!!, doar 10.000 de dolari, la cursul valutar, adică 833 de dolari pe lună, plus 258.328 lei cotă din profit. Cei rămași vor ajunge natural în Lacul Floreasca', menționează sursa citată.

Primăria Capitalei a început recent operațiunile de golire a Lacului Herăstrău, în vederea consolidării malurilor. În acest context, autoritatea locală a anunțat că arborii din zona de protecție a malurilor au fost marcați în scopul inventarierii și evaluării.

De asemenea, PMB preciza, pe 8 iunie, că în cursul operațiunilor de golire a lacului au fost găsite trotinete, biciclete, scaune și 'multe gunoaie'. Autoritatea estima că va aduna peste 20.000 de tone de material din decolmatare, acumulat în zeci de ani.

'Materialul din decolmatare însă, format din mâl și pietre, rămâne pe loc și va reprezenta fundația viitoarelor apărări de mal. Este una dintre condițiile impuse de Apele Române. (...) Tot din material din decolmatare și piatră spartă construim drumul tehnologic pe care vor circula utilajele. Acesta, însă, va fi mutat și eliminat, pe măsură ce avansează lucrările', informa PMB.

Apărările de mal sunt necesare pentru siguranța populației, având în vedere că nu au fost reabilitate niciodată, din 1938, de pe vremea regelui Carol al II-lea, se menționa în postare.

'Vorbim despre prima fază a modernizării parcului, care va dura un an și presupune doar lucrări în cuvă. Urmează proiectul pentru intervențiile de la sol, care implică regenerarea spațiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, mobilierului urban, crearea de piste de alergare sau de biciclete etc', mai informa administrația locală, potrivit Agerpres.