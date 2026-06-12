Picnic Fonic în Parcul Casei Presei Libere

Foto: Crișan Andreescu

Sâmbătă, pe 13 iunie, între orele 15:00 și 23:00, zona din Casa Presei Libere găzduiște un evenimentul organizat de Picnic Fonic, cu sprijinul Primăriei Municipiului București.

Sunt așteptați circa 5.000 de participanți la o experiență urbană specială, care aduce împreună muzica, arta și gastronomia, în premieră în zona din jurul Casei Presei Libere.

Lansat în 2016, Picnic Fonic a devenit unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din România. Participanții vor avea parte de muzică, activități artistice, zone de relaxare și o ofertă gastronomică variată.

Evenimentul se anunță a fi un bun prilej de întâlnire, care să lege prietenii.

Prețul biletelor variază între 149 și 449 lei, potrivit organizatorilor, evenimentul fiind destinat participanților cu vârsta de 18 ani și peste.

De asemenea, este interzisă utilizarea de aparate video profesionale și filmările fără permisiune scrisă.