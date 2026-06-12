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Cutremur, vineri dimineața, în Vrancea

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 12 Iun 2026
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cutremur

Vineri dimineața, zona Vrancea a fost zguduită de un nou cutremur.

În ziua de 12 Iunie 2026, la ora 06:23:16 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 85.9 km. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km S de Focsani, 65km E de Sfantu-Gheorghe, 69km S de Buzau, 79km E de Brasov, 93km S de Bacau, 97km S de Bârlad, anunță  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Este al doilea seism din ultimele ore, după ce, joi, 11 iunie, în zona Vrancea s-a mai produs  un    cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 119.4km.

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