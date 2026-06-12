Start pentru „Trenurile Soarelui” 2026! Anunț important de la CFR

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Programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a intrat în circulație vineri și asigură, până la începutul lunii septembrie, legături între litoralul Mării Negre și principalele regiuni ale României. Anunțul a fost făcut de CFR Călători.

Reprezentanții companiei spun că scopul programului este să faciliteze accesul turiștilor către stațiunile de la mare, din toate zonele țării.

„În perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către staţiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile ţării, prin programul estival Trenurile Soarelui”, se menţionează în comunicat.

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Modificări temporare pe ruta Constanța - Mangalia

CFR Călători a transmis și informații privind circulația trenurilor pe linia Constanța - Mangalia. În perioada 13 - 30 iunie 2026, traficul feroviar va fi adaptat în contextul redeschiderii liniei Hm Costinești - Mangalia pe întreaga distanță.

În această perioadă, trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără, la solicitarea CFR SA. Pentru pasagerii care călătoresc către Costinești, autoritățile recomandă utilizarea stației Costinești, ca punct de acces către stațiune.

Programul „Trenurile Soarelui” este gândit să susțină creșterea traficului spre litoral în sezonul estival și oferă conexiuni din mai multe orașe ale țării către stațiunile de la Marea Neagră.