Ziua internațională a văduvelor - 23 iunie

Ziua internațională a văduvelor este marcată la 23 iunie,pentru a evidenția nedreptățile cu care se confruntă văduvele din întreaga lume și pentru a sensibiliza populația în vederea sprijinirii acestora și a copiilor lor

Pentru multe societăți, identitatea unei femei este atașată de partenerul ei, iar după moartea acestuia, problemele cu care se confruntă aceasta sunt ignorate, arată https://guidely.in/blog/international-widows-day

Adoptată de Organizația Națiunilor Unite cu prilejul celei de-a 65-a Adunări Generale din 21 decembrie 2010, această zi fusese lansată, în anul 2005, de Fundația Loomba din Marea Britanie, conform http://calendar.city-star.org/ro. Data aleasă semnifică ziua în care, în anul 1945, Shrimati Pushpa Wati Loomba, mama fondatorului Fundației, a rămas văduvă.

Ziua internaţională a văduvelor marcată și în România

Ziua internaţională a văduvelor a fost marcată în ţara noastră pentru prima dată în anul 2015, printr-un flashmob în Parcul Tineretului din Capitală, organizat de Asociaţia „Există viaţă după doliu!”. Asociația este una de tip caritabilă înfiinţată în 2011, ce oferă consiliere de specialitate, organizează întâlniri de socializare şi terapie pentru adulţi şi copii şi reuneşte peste 400 de persoane care au rămas fără partener de viaţă.

Prin marcare acestei zile se urmărește o recunoaștere specială a situației văduvelor de toate vârstele și din diferite regiuni și culturi ale planetei. Problemele cu care se confruntă femeile văduve, în țările aflate în curs de dezvoltare, sunt influențate de sărăcie, analfabetism, HIV/SIDA, conflicte și nedreptate socială, abuz și violență, în timp ce în țările dezvoltate problemele acestora sunt legate de faptul că sunt expuse izolării sociale și trăiesc adesea în nesiguranță și sărăcie, fără îngrijire medicală sau condiții de lucru adecvate, potrivit portalurilor theloombafoundation.org și existaviatadupadoliu.ro.

Pentru a descrie situația văduvelor din întreaga lume, Fundația Loomba a înaintat, în iunie 2010, secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, un studiu conform căruia se estima că existau 245 de milioane de văduve în întreaga lume, dintre care 115 milioane trăiau în sărăcie și sufereau de stigmatizare socială și de privare economică. În prezent, se estimează că există peste 250 de milioane de văduve în întreaga lume, potrivit www.un.org/en.

Văduvele, suferințe și discriminări

Văduvele pot suferi din cauza lipsei de informații și a discriminării din partea funcționarilor judiciari, ceea ce le poate amenința statutul și mijloacele de trai. Statele membre s-au angajat să investească în consolidarea politicilor și programelor orientate spre familie la cea de-a 63-a Comisie pentru Statutul Femeii din martie 2019.

În țara noastră, Ziua internațională a văduvelor a fost marcată pentru prima dată în anul 2015, printr-un flashmob în Parcul Tineretului din Capitală, organizat de Asociația 'Există viață după doliu!'. Aceasta este o asociație caritabilă înființată în 2011, ce oferă consiliere de specialitate, organizează întâlniri de socializare și terapie pentru adulți și copii și reunește peste 400 de persoane care au rămas fără partener de viață. (Agerpres)