Prof. Dr. Bogdan Marinescu a murit. Doliu în medicina românească

Prof. Dr. Bogdan Marinescu, fostul manager al Maternitatii Giulesti, a murit în această dimineață

Profesorul Bogdan Marinescu a fost director al Spitalului Clinic Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” din 1983 până în 2010, fiind unul dintre cei mai renumiti obstetricieni din Romania. Acesta a uimit toată lumea medicală cu experimentul în care a ajutat-o pe Adriana Iliescu sa nască la vârsta de 67 de ani. Ulterior, a devenit nașul micuței Eliza.

Fost ministru al Sănătăţii în perioada 28 iunie 1990 - 16 octombrie 1991, era recunoscut drept unul dintre cei mai buni medici ginecologi din România.

Bogdan Marinescu a fost deputat în legislatura 1992 - 1996 și senator în legislatura 1996 - 2000 în Parlamentul României din partea PD București.

Detalii date biografice – Prof. Dr. Bogdan Marinescu

Prof. Dr. Bogdan Marinescu (n. 1944 – d. 18 iunie 2026) a fost un reputat medic obstetrician-ginecolog, cadru universitar și una dintre figurile marcante ale medicinei românești.

Prof. Dr. Bogdan Marinescu a fost director al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești) timp de aproximativ 30 de ani (1983–2010), perioadă în care a transformat unitatea într-un centru important pentru obstetrică și reproducere asistată.

Prof. Dr. Bogdan Marinescu este considerat un pionier al fertilizării in vitro în România. El a fost implicat în realizarea primului copil conceput prin această procedură în România, fapt care i-a adus supranumele de „tatăl fertilizării in vitro”.

În cariera sa, Prof. Dr. Bogdan Marinescu a ocupat și funcția de ministru al Sănătății între 1990–1991, imediat după Revoluție, într-o perioadă dificilă de reformare din sistemul medical.

Totodată, este asociat cu mai multe cazuri medicale mediatizate, inclusiv situația Adrianei Iliescu, prima femeie din lume care a născut la vârsta de 66 de ani.

Prof. Dr. Bogdan Marinescu a avut o carieră de peste 40 de ani în medicină. Este considerat o personalitate în obstetrică-ginecologie și reproducere umană asistată din România.











