Cum îți poți rezolva problemele administrative de acasă

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Primăria Sectorului 4 continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice și îi încurajează pe locuitori să utilizeze platforma online a instituției pentru a-și rezolva mai rapid problemele administrative, fără drumuri la ghișeu.

Procesul de înregistrare este simplificat și presupune completarea datelor personale, introducerea CNP-ului, încărcarea unui act de identitate și realizarea unui selfie pentru verificarea identității. Activarea contului se face printr-un cod transmis prin SMS.

Utilizarea platformei online poate reduce semnificativ timpul petrecut pentru rezolvarea diferitelor solicitări administrative. Oferă acces rapid la servicii direct de pe telefonul mobil sau calculator.

Prin intermediul acestei soluții digitale, locuitorii Sectorului 4 pot evita deplasările inutile și cozile de la ghișee. Oamenii au la dispoziție o alternativă modernă și accesibilă pentru interacțiunea cu administrația locală.

Inițiativa face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a serviciilor publice, prin care autoritățile urmăresc să crească eficiența administrativă și să ofere cetățenilor servicii mai rapide, mai simple și mai ușor de accesat.