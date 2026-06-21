Dedesubturile Congresului PNL, ce se întâmplă, de fapt. Bogdan Chirieac, analiza momentului

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Analistul politic Bogdan Chirieac precizează că, prin Congresul organizat duminică, 21 iunie 2026, începe o „USR-izare forțată“ a Partidului Național Liberal.

Deși consideră că suspendarea lui Nicușor Dan este „o prostie uriașă, împotriva interesului național al României“, Bogdan Chirieac îl vede pe președinte drept principalul responsabil de criza politică și de situația în care a ajuns țara sub guvernarea lui Ilie Bolojan. Într-o intervenție la România TV, la emisiunea Marilenei Nedelcu, analistul politic a precizat că Nicușor Dan ar fi trebuit să țină cont de procentele partidelor la alegerile legislative din 1 Decembrie 2024.

„Domnul Nicușor Dan are o vină morală prin faptul că nu a respectat clasarea partidelor politice. Ca om politic responsabil, trebuia să știe să-și evalueze oamenii și să-și dea seama cine e Ilie Bolojan. Nu l-ai văzut când a fost numit în funcție cum a procedat și ce s-a întâmplat? Da, este și responsabilitatea lui Nicușor Dan“, a spus Bogdan Chirieac adăugând că suspendarea președintelui „este o prostie uriașă și este împotriva interesului național al României“.

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Privitor la Congresul PNL care se desfășoară astăzi, Bogdan Chirieac a punctat faptul că în echipa lui Ilie Bolojan nu se regăsesc „personalitățile marcante“ din Partidul Național Liberal, ci apar persoane din zona USR. În acest fel, precizează analistul politic, PNL devine „brelocul USR“.

„Ilie Bolojan își face Congres de casă, în sufrageria domniei sale. Toate personalitățile marcante ale PNL nu sunt în echipa sa, apar primele rădăcini cu adevărat USR-iste în conducerea PNL, urmează o USR-izare forțată a restului de PNL, că Bolojan are un rest de PNL, și cu asta se merge mai departe. Partidul Brătienilor este luat prizonier. E o pagină neagră în istoria Partidului Național Liberal. Așa va fi consemnat. Aveți vreun lider marcant acolo?“

„Ați văzut că se supără și USR-ul că devine brelocul PNL“, a completat moderatoarea Marilena Nedelcu.

„Nu! E invers! PNL e brelocul USR. Hai să ne înțelegem bine“, a mai zis, la România TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

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