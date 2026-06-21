Suspendarea lui Nicușor Dan vs. alegeri anticipate: Dan Dungaciu explică strategia AUR și poziția lui George Simion

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a clarificat o poziție a lui George Simion în ceea ce privește suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Recent, George Simion și-a întrebat susținătorii din mediul online dacă președintele Nicușor Dan ar trebui suspendat și dacă ar trebui ca România să ajungă la alegeri anticipate.

„Nicușor Dan – suspendat! Pentru anularea voinței românilor. Soluția ieșirii din criză nu e Tomac, ci anticipatele. Lăsați în comentarii (Da/Nu)”, scria, pe 9 iunie, George Simion pe Facebook.

Cu toate acestea, potrivit prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu, nu există o soluție asumată politic la nivelul conducerii AUR, iar George Simion a vrut doar să facă o „tatonare“ în rândul susținătorilor săi.

„Nu e o intenție din partea președintelui AUR, George Simion, pentru că dacă voia să exprime clar această intenție, o făcea. Nu există nicio discuție la nivelul conducerii AUR din acest punct de vedere. A fost o tatonare pe care președintele AUR, George Simion, a făcut-o în rândul numeroșilor săi susținători“, a spus, pentru DC News, Dan Dungaciu.

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Suspendarea lui Nicușor Dan vs. alegeri anticipate. Dan Dungaciu: Nu intri în bătălii politice în care nu ai șanse mari să ieși învingător

Prim-vicepreședintele AUR a explicat că proiectul pe care mizează partidul în acest moment sunt alegerile anticipate, iar o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan nu va duce garantat la rezultatul dorit de partid.

„Problema suspendării are două dimensiuni: În primul rând, dacă vrei anticipate, e bine să ai un președinte în funcție. Un președinte suspendat nu cred că poate declanșa anticipatele, iar pe noi ne interesează anticipatele în acest moment și cred că sunt cea mai bună soluție pentru România. În al doilea rând, nu intri în bătălii politice în care nu ai șanse mari să ieși învingător.

Noi avem 20% în Parlamentul României. Cu 20% nu poți să faci miracole. Dacă lumea ne va vota la anticipate și vom avea un procent mai mare, putem discuta despre orice subiect pe care românii sau susținătorii noștri îl doresc“, a spus Dan Dungaciu.

Întrebat dacă AUR se teme că o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan ar putea duce la o reconfirmare în funcție pentru președinte, Dan Dungaciu a negat ferm acest lucru și a adăugat că scopul partidului este „implementarea programului politic pe care l-a realizat“.

„Restul sunt detalii. Dacă anticipatele sunt o asemenea viziune tactică, ne-o asumăm. Restul, inclusiv domnul Nicușor Dan, pe noi ne interesează mai puțin. Nu suntem nici comentatori politici, nici nu facem politica altora“, a conchis Dan Dungaciu.

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