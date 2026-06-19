George Simion, reconfirmat vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party)

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

George Simion, președintele AUR, a fost reconfirmat în calitatea de vicepreședinte al European Conservatives and Reformists Party (ECR), partidul Georgiei Meloni.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor transmite că în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului ECR, un vot în unanimitate a reconfirmat poziția lui George Simion drept unul dintre cei trei vicepreședinți ECR, alături de italianul Carlo Fidanza și alături de Marion Marechal. Președintele formațiunii este Mateusz Morawiecki, Premierul Poloniei în perioada 2018-2023.

„Alegerea lui George Simion ca vicepreședinte al ECR Party, una dintre cele mai influente formațiuni de pe scena politică europeană actuală, este o recunoaștere a eforturilor depuse de AUR în lupta pentru democrație și valorile conservatoare. Totodată, reprezintă un angajament al partenerilor europeni de a sprijini inițiativele AUR și de a colabora în promovarea unui model european bazat pe respectarea suveranității statelor membre.

Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a fost înființat în 2009 de către conservatorii britanici și cei polonezi.

În urma alegerilor din 2024, Partidul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a devenit a treia formațiune ca mărime din legislativul UE. Tot de atunci, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) face parte din grupul ECR din Parlamentul European, alături de alte partide puternice, precum Frații Italiei, condus de Georgia Meloni și Partidul Lege și Justiție din Polonia.

ECR Party continuă să promoveze o Europă a națiunilor puternice, în care cetățeanul european ocupă un loc central în prioritățile instituțiilor europene“, transmite AUR.