AUR, două opțiuni la votul pentru Guvernul Veștea. Dan Dungaciu a trasat linia roșie a partidului / video

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Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit despre susținerea Alianței pentru Unirea Românilor pentru Guvernul condus de Adrian Veștea.

Având în vedere că Guvernul propus de Adrian Veștea mai are nevoie de voturi în Parlament ca să treacă, iar fostul premier Victor Ponta a dezvăluit recent, într-un interviu pentru DC News, că nici nu se poate ajunge la vot fără AUR, l-am întrebat pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, de poziția partidului pe care o reprezintă față de premierul desemnat de Nicușor Dan.

„Poziția AUR rămâne neschimbată. Noi am spus-o foarte clar: E bizar să ceri unui partid să voteze un premier propus care și-a asumat un program de guvernare identic cu cel al domnului Bolojan, până „la virgulă“, cum a spus, după ce noi am dat jos Guvernul Bolojan nu din rațiuni personale, ci din rațiuni legate de proiectul politic pe care l-a avut premierul demis“, a precizat Dan Dungaciu.

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AUR, două opțiuni la votul pentru Guvernul Veștea. Dungaciu: Încă nu s-a decis mecanismul tehnic

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că problema nu o reprezintă persoana lui Adrian Veștea, ci proiectul politic pe care îl propune.

„Să ne ceri astăzi să votăm același program de guvernare, dar cu alt personaj, înseamnă că noi suntem confundați cu PSD, fiindcă Partidul Social Democrat pare că a votat împotriva persoanei la moțiunea de cenzură, nu împotriva proiectului politic“, a spus Dungaciu.

De asemenea, Dan Dungaciu a motivat poziția AUR și prin prisma faptului că partidul nici măcar nu a primit o invitație la dialog din partea premierului desemnat. Astfel, aleșilor AUR le rămân doar două opțiuni la un eventual vot pentru Veștea.

„E jignitor și de-a dreptul penibil să ceri unui partid să te voteze după ce nici măcar nu ai stat de vorbă cu el și pe care nu l-ai invitat la discuții. Lucrurile sunt clare, poziția noastră este neschimbată, iar în Parlament vom avea două opțiuni: fie vom fi prezenți și nu vom vota, fie vom ieși de la vot. Încă nu s-a decis mecanismul tehnic, dar este clar că una dintre acestea două va fi“, a spus prim-vicepreședintele partidului, adăugând că „linia roșie a AUR e foarte clară: Nu votăm un Guvern din care nu facem parte“.