Victor Ponta: Nu se poate ajunge la vot fără AUR, pentru învestirea guvernului Vestea

În mijloc, președintele Nicușor Dan, alături de Eugen Tomac, premier desemnat și retras (s) și Adrian Veștea, cel mai recent premier desemnat. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta a descris haosul din actuala criză politică, susținând că schimbarea bruscă a scenariului de la varianta Tomac la Veștea a fost surprinzătoare, însă nu a adus rezultatul scontat. Negocierile nu au accelerat.

Victor Ponta, fost prim-ministru, a vorbit despre haosul din actuala criză politică și despre surpriza de duminică, atunci când varianta Tomac a fost înlocuită cu numele lui Veștea. Acesta a susținut că se aștepta la o desemnare rapidă a noului guvern, însă procesul s-a blocat, pe fondul negocierilor politice și al lipsei unei majorități clare. Acesta a fost invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată joi, 18 iunie 2026, de la ora 12:00, pe DC News și DC News TV. La emisiune a participat și analistul politic Bogdan Chirieac, iar împreună cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu au fost comentate principalele subiecte ale momentului.

"Avionul numit România se prăbușește, iar echipajul se bate pe locurile de la business"

Victor Ponta: "Avionul numit România se prăbușește, iar echipajul se bate pe locurile de la business. Adică de două zile negociază nu știu ce funcții, dar nu sunt voturi fără AUR. Este foarte clar. Azi de dimineață m-am enervat, le-am scris și le-am spus să nu mai mintă. Aseară la toate televiziunile dădeau mesaje că au voturile. Nu aveți voturile! Fără AUR nu aveți voturile! Puneți mâna pe telefon și sunați-l pe Simion! L-ați sunat, nu l-ați sunat, e treaba voastră. Ce e cert e că nu se poate ajunge nici măcăr la vot fără AUR. După ce premierul desemnat trimite la Parlament lista de miniștri și Programul de guvernare, Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului trebuie să aprobe calendarul. În aceste Birouri sunt 26 de membri. Astăzi, 10 sunt de partea Guvernului 'Veștea', iar 12 sunt împotrivă. Cei 4 membri ai AUR înclină balanța! Evident, astăzi nu a anunțat că nu se votează nimic în acest weekend. O să vedem săptămâna viitoare".

Bogdan Chirieac: "Ce să mai voteze? Duminică îl dă afară pe Veștea".

Victor Ponta: "Pe Veștea și pe cei care vor fi pe lista lui. D-aia, probabil, au scăpat cei care urmau să fie pe lista lui Veștea, din PNL, pentru că încâ nu sunt trecuți clar acolo. Toate cifrele, inflația peste 10%, deficitul mai mare decât pe vremea lui Ciolacu, firmele toate în cap, 6 săptămâni de când nu conduce nimeni România, ne arată dezastrul. Avionul se prăbușește. Sunt 6 ministere în acest moment în care nu mai există deloc ministru. Nu s-au mai prelungit mandatele. Acolo conduce secretarul general. Mai este un minister, ministerul de Interne, care o să aibă probleme. Bănuiesc că duminică se bat cu Predoiu și Nazare. Predoiu e pe lista celor care a susținut Guvernul Veștea".

Bogdan Chirieac: "A și demisionat din funcția de conducere".

Victor Ponta: "Ok, la Nazare nu știu dacă e sau nu pe listă. Nu știe nimeni iar el nu zice. Noi azi când vorbim nu avem guvern. Avem câțiva useriști care semnează contracte, angajează miliarde, fac plângeri penale, și așa mai departe. Suntem în cea mai mare catastrofă economică. E mai mare decât în 2010. Avem o situație total diferită. Ne aducem aminte că atunci a trecut moțiunea de cenzură. Vineri la ora 14 s-au numărat voturile împotriva lui Mihai Răzvan Ungureanu. Vineri la ora 19, deci la 5 ore după, Traian Băsescu la Cotroceni mi-a zis 'dacă tu ai dat jos guvernul, ia și guvernează'. Se întâmpla vineri seară. Luni, la 48 de ore după demitere, am anunțat guvernul. Așa am ieșit din picaj.

Noi avem 6 săptămâni, iar în 4 săptămâni n-am avut nicio propunere. Ulterior, l-am avut pe domnul Tomac. A avut o echipă foarte bună. Eu i-aș fi vrut la mine în guvern dacă eram premier. Nu poți să-l compari pe Luca Niculescu cu Oana Țoiu sau pe Nicolaescu cu Miruță. Problema e că și ei s-au trezit duminică dimineață că nici nu ajung la vot. Eu am crezut, duminică acum, când l-am văzut pe Veștea, că marți îl votăm. Luni negocieri rapide, iar marți îl votăm. Nu îl votăm deloc săptămâna asta. Eu sincer nu știu dacă mai ajungem la vot. E un haos total".

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