Revoltă în PNL după Consiliul Național. Decizia privind Statutul, contestată

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Modificările Statutului PNL au trecut la limită în Consiliul Național.

UPDATE: Robert Sighiartău, deputat PNL, a transmis:





„Câteva clarificări care privesc tabăra dezertorilor politici, cei care nu au curajul să se supună votului colegilor la alegerile de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi s-a desfășurat în mod corect, cu respectarea tuturor prevederilor statutare, la virgulă. În urma lucrărilor Consiliului Național Extraordinar, fiecare filială județeană a întocmit un proces-verbal semnat de membrii care au participat. Procesele-verbale au fost ulterior transmise Secretariatului General al partidului.

De asemenea, la nivelul fiecărei organizații a funcționat o Comisie de numărare a voturilor, formată din secretarul general al organizației și alte două persoane, care au transmis la finalul ședinței procesul-verbal semnat către Secretarul General al PNL. Votul a fost unul deschis și public, desfășurat în condiții de deplină transparență, iar procesul de vot și de centralizare a fost transmis video către participanți, astfel încât toate etapele să poată fi urmărite în mod direct.



Sunt acuzații nefondate formulate de unii dintre cei care se poziționează constant împotriva conducerii partidului și a deciziilor asumate, acuzații fără nicio acoperire juridică. Votul exprimat într-o majoritate covârșitoare, de 80%, demonstrează voința majorității membrilor CNC.



În ceea ce privește solicitările privind modificarea datei Congresului, domnul Vestea nu a formulat o cerere oficială către Secretariatul General printr-o adresă scrisă, ci și-a exprimat această intenție exclusiv printr-o postare publicată pe propria pagină de Facebook. Pasul următor este Congresul Extraordinar, care se va desfășura, de asemenea, cu respectarea prevederilor statutare. Noi respectăm deciziile și voința majorității colegilor și nu punem la îndoială hotărârile adoptate în urma dezbaterilor. Liberalii serioși dezbat în interior, își iau singuri deciziile, iar apoi respectă decizia majorității”.

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Știrea inițială:

Consiliul Național al PNL a aprobat vineri modificările Statutului partidului, însă votul a trecut la limită, cu puțin peste pragul necesar de două treimi. Surse liberale au zis că hotărârea ar putea fi contestată, în contextul nemulțumirilor legate de organizarea online a ședinței și de participarea redusă a unor organizații.

Consiliul Național al PNL s-a desfășurat în format online, fiind prezenți 671 de membri din totalul de 805 convocați, potrivit informațiilor obținute de DC News

Pe ordinea de zi s-au aflat două puncte principale: Convocarea Consiliului Național Extraordinar (CONE) și aprobarea modificărilor Statutului PNL.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 606 voturi pentru, 6 abțineri și 193 de voturi împotrivă, potrivit surselor citate.

La primul punct, referitor la convocarea CONE, s-au înregistrat 566 de voturi pentru, 96 împotrivă și 19 abțineri.

Cele mai multe discuții au vizat însă modificările statutare. Potrivit surselor din partid, acestea au fost aprobate cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri. Pragul necesar era de două treimi din voturile exprimate, respectiv 534 de voturi, ceea ce înseamnă că modificările au trecut la o diferență relativ mică.

Sursele citate au zis că mai multe organizații nu s-au implicat în procesul de vot. Organizația Giurgiu ar fi lipsit complet, iar reprezentarea Clujului ar fi fost redusă. Totodată, peste 120 de membri nu s-ar fi conectat la ședință.

În timpul reuniunii au existat și discuții privind reprezentarea organizației București, după ce Sebastian Burduja ar fi reclamat că nu a primit norma de reprezentare. Situația ar urma să fie analizată de Secretariatul General al partidului.

Potrivit surselor liberale, există nemulțumiri legate de modul de organizare a ședinței, desfășurată exclusiv online, fiind invocată lipsa unor mecanisme clare de verificare a prezenței și votului. În aceste condiții, hotărârea adoptată de Consiliul Național ar urma să fie contestată.