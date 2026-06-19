Claudiu Târziu anunță primul congres al Partidului Acțiunea Conservatoare: 700 de delegați și un proiect de reformare a statului român / video

Claudiu Târziu

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, a anunțat organizarea primului congres al Partidului Acțiunea Conservatoare, la un an de la lansare, la Palatul Parlamentului, cu 700 de participanți din țară și din străinătate.

În cadrul evenimentului vor fi alese structurile de conducere ale partidului, iar formațiunea va intra într-o nouă etapă de consolidare politică.

„Un an. De atât am avut nevoie pentru a organiza Partidul Acțiunea Conservatoare la nivelul întregii țări și pentru a ajunge la primul congres, ca să ne alegem conducerea statutară. Exact cum ne-am programat.

Duminică, 21 iunie, ora 15:00, Acțiunea Conservatoare se adună la Palatul Parlamentului, în același loc în care, în urmă cu un an, ACT a fost lansat public. La eveniment vor participa 700 de delegați și invitați, din țară și din străinătate, lideri de grupuri politice din Parlamentul European, reprezentanți de vârf ai unor partide conservatoare din Europa, parteneri de nădejde ai ACT.

Congresul alege conducerea partidului nostru, Consiliul Național al Reprezentanților, Comisia de Cenzori, Comisia de Arbitraj, Trezorierul și Biroul Politic Național.

Vor intra în aceste foruri oamenii care s-au remarcat anul acesta cu inițiativă, cu hotărâre, cu energie, cu tenacitate, cu spirit de jertfă. Lideri locali și naționali, nu numiți de sus, ci confirmați de fapt”, a spus Claudiu Târziu într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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Cel mai radical proiect politic din ultimii 36 de ani

Potrivit europarlamentarului, Congresul ACT va adopta o rezoluție care propune reforme profunde ale statului, printre care și modificări constituționale și instituționale, cu scopul de a transforma România într-un stat mai eficient și orientat spre dezvoltare economică.

„Congresul votează deschis și o rezoluție, intitulată „Refondarea Statului Român”. Nu e o formulă de campanie, e o revoluție îmbrăcată în rezoluție, pentru că, atenție, propune exact ce spune titlul lui ei: o refacere din temelii a statului, modificări constituționale, modificări instituționale și toate cu un singur scop: să scoată statul român din rolul lui actual de administrator al sărăciei și să-l transforme într-un stat dezvoltator, suplu, care produce prosperitate pentru toți.

Este cel mai radical proiect politic din ultimii 36 de ani. Cu acest congres, ACT se afirmă ca o forță politică în ascensiune. Intrăm într-o nouă etapă, cu structuri, cu oameni, cu un proiect de țară pus pe masă.

Congresul se transmite live pe paginile ACT de pe rețelele sociale”, a mai spus Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR, în videoclipul postat pe pagina de Facebook.

Articolul este finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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