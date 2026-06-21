Nou atac cu drone la granița României. Ro-alert în județul Tulcea

O fotografie cu o dronă în aer. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Populaţia din nordul judeţului Tulcea, avertizată prin RO-ALERT în urma a noi atacuri cu drone în Ucraina.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit mesaj RO-ALERT în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, a informat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Potrivit sursei citate, ca urmare a detectării unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-ALERT fiind transmis la ora 2:16.

"Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 02:19, pentru monitorizarea situaţiei. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional", reiese din comunicatul transmis de MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 3:37.

"MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea", a mai informat sursa menţionată.