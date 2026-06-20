Mircea Badea, fără milă pentru Ciprian Ciucu: O merită!

Mircea Badea și Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a zis că este nevinovat în dosarul de la DNA.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, după ce a fost audiat de procurorii DNA, că este nevinovat și că dorește să-și ducă mandatul de la Primăria Generală până la capăt.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei (procurorii DNA, n.r.) vor comunica ce se întâmplă și voi comunica și eu puțin mai târziu. Ce pot să zic este că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să dedic următoarea perioadă Bucureștiului. În ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a spus Ciucu, la ieșirea din sediul DNA.

Mircea Badea speră că Ciucu este nevinovat, așa cum spune chiar primarul

Mircea Badea a comentat situația juridică a primarului general Ciprian Ciucu, după ce acesta a fost audiat de procurorii DNA și a zis public că este nevinovat.

Realizatorul emisiunii „În gura presei” a afirmat că speră ca edilul să fie nevinovat tocmai ca să vadă cum este un abuz în justiție.

„Din punct de vedere moral, nu am cum să-i plâng de milă absolut deloc lui Ciprian Ciucu. Sper că este nevinovat și pățește treaba aceasta complet nevinovat. De ce? Ca să vadă cum e. Chiar sper că este nevinovat. Absolut că merită. Orice #rezist, progresist, din ăsta care a fost cu Monica Macovei, cum este cazul lui Ciprian Ciucu, și care aplauda frenetic orice abuz jegos, orice manevră procurorească cu motivație politică, și își dorea să intre unul și altul la pușcărie doar pentru că erau adversari politici, merită să i se întâmple treaba asta. Vorbesc din punct de vedere moral.

Este și foarte corect, dar și foarte bine ca Ciprian Ciucu să beneficieze de experiența full option, all inclusive, în materie de așa zisa justiție din România. În România nu există justiție. Sper ca, spre instruirea sa, domnul Ciucu să fie instruit, să vadă despre ce este vorba. E bine să vadă din interior cum stă treaba. De asta sper că este nevinovat, să vadă cum este un abuz full option. Nu doar că nu-i plâng de milă, dar sper că este un abuz pentru că îl merită”, a zis Mircea Badea la emisiunea „În gura presei”.

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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar din cadrul celui mai mare complex rezidențial de lângă Lacul Morii.