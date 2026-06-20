Nicușor Dan, pus să explice referirea la stenogramele din dosarul lui Ciprian Ciucu

Ciucu și Nicușor Dan

Nicușor Dan a declarat ieri că, în sfârșit, stenogramele din dosare nu se mai scurg în presă, atunci când a fost întrebat despre dosarul primarului general.

Însă de unde are informații că există stenograme în dosarul lui Ciprian Ciucu? Pentru că, momentan, DNA nu a comunicat acest lucru.

Nicușor Dan a răspuns la această întrebare.

„Da. Ce am spus ieri și reafirm astăzi este că tot ceea ce cunoaștem cu toții din acel dosar este ceea ce comunică DNA. Și așa este normal să fie. Dar, bineînțeles, în momentul în care procurorii spun că există indicii că s-a întâmplat ceva, există și niște probe pe care niciunul dintre noi nu le cunoaște în acest moment”, a zis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a zis, ieri, că, spre deosebire de alte perioade, în prezent, din ancheta DNA nu au ieșit în public stenograme din dosare.

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„Cazul de la DNA al domnului Ciucu, ce vreau să remarc, și ăsta este un pas înainte față de care, după ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi, în sfârșit, în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare. Ani de zile, noi făceam Justiția la televizor și în ziare înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că, în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanță și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scrie acolo. Ce pot eu să constat, și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori-șefi, pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică și ăsta este un pas înainte”, a zis Nicușor Dan.

Tot ieri, președintele Nicușor Dan a zis că primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru luare de mită, ar trebui să-și continue mandatul la Primăria Generală, pentru că este acuzat de „niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la PMB”.

Întrebat de presă, la Bruxelles, dacă Ciprian Ciucu ar trebui să facă un pas în spate de la PMB, șeful statului a răspuns: „Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este acuzat de DNA că în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025 a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, în schimbul eliberării unei autorizații și a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.

Conform unui comunicat al DNA, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie - decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București. În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul Ciucu Ciprian. Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul Ciucu Ciprian, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar”, au precizat procurorii.