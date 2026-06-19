Avocații lui Ciucu contestă măsura controlului judiciar. Fosta șefă a ONJN, adusă din nou la DNA

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Apar noi detalii în dosarul de la DNA în care fugurează și numele lui Ciprian Ciucu.

Avocații lui Ciprian Ciucu au depus o contestație față de măsura controlului judiciar impusă de DNA, transmite Antena 3 CNN. Totodată, unul dintre avocații lui Ciprian Ciucu s-ar afla în acest momente la sediul DNA pentru a studia dosarul pus la punct de anchetatori.

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În plus, Odeta Cristinela Nestor, fosta șefă a ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc), arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro, a fost adusă din nou la sediul DNA pentru audieri.

Odeta Nestor a fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și este o apropiată a primarului Capitalei încă din perioada în care acesta era primar al Sectorului 6.

Acuzațiile care i se aduc fostei șefe a ONJN

Ea apare acum în centrul unui dosar DNA privind presupuse mite date în interiorul ONJN, iar din această anchetă s-ar fi desprins și dosarul în care Ciucu este acuzat de mită.

Odeta Cristinela Nestor a fost fost pusă sub acuzare pentru: complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Reamintim că vineri, 18 iunie, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim vicepreședintele PNL, a fost chemat pentru audieri de procurorii DNA, într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA. Ulterior, el a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru luare de mită. La ieșirea de la DNA, Ciucu a declarat că este nevinovat.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt nevinovat”, a exclamat primarul general al Capitalei.