Elena Lasconi, către Nicușor Dan: Dacă nu ieșiți acum, veți fi primul președinte demis din istoria României. Cât de greu e să spui „am fost stupid, am greșit”? Eu vă cunosc, din păcate

Lasconi și Nicușor Dan

Elena Lasconi a lansat un atac la adresa lui Nicușor Dan.

Elena Lasconi a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan, căruia îi cere să își asume public responsabilitatea pentru deciziile luate și să vorbească deschis cu românii despre problemele cu care se confruntă țara.

Într-un mesaj pe Facebook, fosta candidată la alegerile prezidențiale a zis că șeful statului ar trebui să-și recunoască greșelile și să dea dovadă de mai multă sinceritate și empatie.

Ea spune că dacă Nicușor Dan nu se trezește acum, va fi primul președinte demis

Elena Lasconi a zis că Nicușor Dan riscă să piardă sprijinul populației dacă nu își schimbă atitudinea și nu își asumă responsabilitatea pentru deciziile luate.

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„Am urmărit în tăcere, dar uneori tăcerile urlă și dor. Cât de greu e să-ți asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: "am fost stupid, am greșit"?

Domnule președinte, românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman. Știu că aceste calități vă lipsesc, dar sunteți "șeful țării", aveți un întreg aparat la dispoziție. Îl puteți folosi pentru reparat greșeli.



Eu vă cunosc, din păcate. Dacă nu ieșiți acum, în al 12-lea ceas, în fața românilor, asumându-vă responsabilitatea propriilor decizii, cred că veți fi primul președinte demis din istoria României. Nu mai ține cu lașitatea. Nu poți să arăți mereu cu degetul în altă parte, nu poți să dai vina la infinit pe unul și pe altul. Deciziile vă aparțin. Fiți responsabil!



La Cotroceni nu ai nevoie de trigonometrie. La Cotroceni ai nevoie de demnitate, empatie, diplomație și de onestitatea clamată de dumneavoastră. Onoarea de a lucra pentru binele oamenilor nu înseamnă să te plimbi dintr-o țară în alta cu SPP-ul după tine și să te rupi de popor.



Onoarea se naște doar din integritate. Nu ai cum să lupți pentru ceva dacă nu iubești acel ceva. Nu ai cum să lupți pentru România dacă ea nu îți curge în vene. Măcar luați niște lecții de actorie ca să puteți duce la capăt acest mandat fără să ne trezim cu crize permanente.



În rest, să fiți sănătos, că belele curg gârlă! M-am gândit să închei cu o urare din povestea lui Ion Creangă pentru că, domnule președinte, sunteți pe cale să deveniți un personaj de poveste. Doar de dumneavoastră depinde dacă vreți să fiți ăla bun sau ăla rău. România onestă trece printr-o mare încercare”, a zis Elena Lasconi.

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