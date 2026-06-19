Nicușor Dan a zis că a obosit: S-a prelungit mult prea mult aseară / video

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Nicușor Dan a zis că a obosit.

Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că este obosit după discuțiile prelungite din ultimele zile. Întrebat despre scrisoarea semnată alături de alți 18 lideri europeni, la inițiativa premierului Danemarcei, privind centrele de primire a migranților și poziția României pe acest subiect, Nicușor Dan a făcut mai întâi o mărturisire sinceră.

„O întrebare despre migrație. Știm că ați semnat, alături de alți 18 lideri, o scrisoare la inițiativa premierului Danemarcei privind centrele de primire a migranților. Dacă ne puteți spune ce conține scrisoarea și care este poziția României pe acest subiect?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

Apoi a urmat o altă întrebare. După câteva minute, încerca să-și amintească întrebarea despre migrație.

„Prima întrebare era legată de migrație. Da, da, scuzați-mă, sunt obosit. S-a prelungit mult prea mult aseară. În linii mari, din fericire, România nu are o problemă cu migrația în acest moment, deși acest lucru este corelat și cu nivelul economic. Numai că suntem, evident, solidari. Așa cum noi așteptăm solidaritate pe alte probleme care ne privesc, cum ar fi situația dronelor de la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene în problemele pe care ele le au. În esență, scrisoarea pe care am semnat-o, din solidaritate și în care credem pe deplin, spune că trebuie să alocăm resurse astfel încât să ne protejăm mai bine toate granițele”, a zis Nicușor Dan.

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