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Corneliu Ștefan: Noi investiții care vizează infrastructura școlară dâmbovițeană

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 21 Iun 2026
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Încă 7 contracte de finanțare semnate pentru dezvoltarea învățământului dâmbovițean, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean.

Au mai fost semnate alte 7 contracte de finanțare, în valoare de aproximativ 100.000.000 lei, destinate investițiilor în infrastructura educațională din județul Dâmbovița, a anunțat Corneliu Ștefan.

Proiectele vizează modernizarea, extinderea și construirea de noi unități de învățământ, astfel:

-  Mănești – Modernizare, reabilitare, extindere și dotare a Grădiniței din Drăgăești Ungureni;

-  Corbii Mari – Reabilitare și extindere Grădinița din satul Ungureni;

 - Corbii Mari – Construire creșă în comună;

-  Bucșani – Extindere, modernizare și dotarea Școlii nr. 2 Parc Bucșani;

-  Răzvad – Construire creșă în sat Răzvad;

-  Aninoasa – Reabilitare, extindere și dotare Grădinița Săteni;

-  Potlogi – Desființare școală existentă și construire școală gimnazială.

Toate aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de învățământ și la crearea unor spații moderne și sigure pentru copii.

În total, au fost semnate 9 contracte de finanțare, cu o valoare de aproximativ 221.500.000 lei, pentru dezvoltarea comunităților din județul Dâmbovița.

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