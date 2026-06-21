Te gândești să iei un ciobănesc mioritic românesc? Iată ce trebuie să știi înainte / video

Ciobănescul mioritic: între legenda stânei și realitatea modernă

Ciobănescul mioritic românesc este un câine de talie mare, loial și protector, dar vine cu responsabilități pe măsură.

Irinel Dumitrescu, crescător de ciobăneşti mioritici, a fost invitat la emisiunea DC Anima, unde a vorbit despre îngrijirea câinilor și responsabilitatea față de aceștia, în special față de cei din rasa ciobănesc mioritic.

Acesta a explicat că oamenii ar trebui să le asigure un trai decent, cu hrană și tratamente medicale corespunzătoare, și că un câine trebuie privit ca un suflet față de care există o obligație.

„Dacă ați putea schimba un lucru din percepția tuturor oamenilor față de ciobănescul mioritic, care ar fi acela?”, a întrebat Tudor Tim Ionescu.

„Eu aș vrea să se gândească dacă îi place. Credeți-mă că nu se muncește mult la el. Ai în curte o bijuterie la care nu muncești mult și este și loială. Ce vrei mai mult de atât?

Eu aș spune în felul următor: dacă ai un câine, primul lucru pe care îl faci este să-i asiguri un trai nu foarte bun, dar un trai decent. Asta înseamnă nutriție și tratament.

În ceea ce privește tratamentul, trebuie să înțelegem că în momentul în care am luat un câine, am luat un suflet, adică avem o obligație. De foarte multe ori, câinii ajung pe mâinile unor oameni care consideră câinele un animal de care oricând se pot descotorosi. Atunci, câinele de fapt suferă și poate să și moară. De ce? Sunt o mulțime de boli pe care le neglijăm”, a spus Irinel Dumitrescu.

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„Aș vrea să schimb această percepție a oamenilor”

Irinel Dumitrescu a criticat modul în care unii proprietari de câini neglijează îngrijirea animalelor. Acesta a atras atenția că mulți câini sunt lăsați netratați sau abandonați și a explicat că dorește schimbarea acestei mentalități.

„Eu îl întreb pe proprietar: de ce când îi doare capul merge la medic, dar pe câine nu îl duce? Câinele nu o să spună „au”, dar trebuie privit și înțeles. De ce nu îl duc la medic și îl lasă să moară? Au fost o grămadă de cazuri. Sau au fost lăsați pe stradă, pentru că proprietarul a vrut să scape de el. Aș vrea să schimb această percepție la oameni.

Înainte de a da un pui, eu am o discuție cu acea persoană și dau puiul cu contract încheiat între mine și viitorul proprietar. Poate nu are o valoare juridică corectă, dar cel puțin pune oarece presiune pe viitorul proprietar, că aș putea să vin să-i iau câinele din curte”, a spus Irinel Dumitrescu la emisiunea DC Anima, de pe DC News.

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