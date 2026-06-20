Cod galben de caniculă: În 15 județe din România valul de căldură va fi intens

ANM anunță vreme călduroasă în acest weekend. / FOTO: magnific.com @detry

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de caniculă, valabilă în 15 judeţe, pe fondul intensificării valului de căldură.

Meteorologii au emis şi o informare de vreme călduroasă şi disconfort termic, dar şi instabilitate atmosferică, valabilă în restul ţării, până marţi seara.

Astfel, pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 12:00 - 21:00, în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în sud-vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi.

Judeţele afectate de acest Cod galben de caniculă sunt: Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Mureş, Alba, Arad, Timiş, Hunedoara, Sibiu, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj.

Totodată, în perioada 20 iunie, ora 10:00 - 23 iunie, ora 21:00, va fi valabilă o informare meteo de vreme călduroasă, local caniculă şi disconfort termic, dar şi instabilitate atmosferică. Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat sâmbătă în vest, apoi şi în sud-vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 - 26 de grade pe litoral şi 34 - 36 de grade în vest şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă.

Duminică şi luni (21, 22 iunie) în vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Occidentali şi Meridionali, iar marţi (23 iunie) cu precădere în sud, centru şi nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40 - 60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.