Se lucrează intens la Planșeul Unirii în vacanța școlară. Anunțul primarului Daniel Băluță

Sursa foto: Facebook Daniel Băluță﻿

Primarul Daniel Băluță a anunțat că au început deja de două săptămâni lucrările la ultima etapă de refacere a Planșeului Unirii, în zona pasajului rutier.

Potrivit primarului, ritmul lucrărilor se va accelera odată cu reducerea traficului în perioada vacanței școlare.

„Lucrăm deja de două săptămâni la ultima etapă de refacere a Planșeului Unirii, din proximitatea pasajului rutier.

Cum copiii au intrat și ei în vacanță, iar nivelul de trafic se va reduce semnificativ, vom putea accelera lucrările programate aici. Se continuă turnarea noilor secțiuni ale planșeului și postensionarea celor deja executate, iar, în același timp, constructorii demolează restul plăcii de beton și realizează piloții forați pe care va fi așezată noua structură”, a scris primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook.

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La începutul lunii iunie lucrările de refacere a Planșeului Unirii au intrat în ultima etapă de execuție

Sectorul 4 al Municipiului București accelerează lucrările pentru finalizarea celui mai important proiect de infrastructură urbană din București, Planșeul Unirii. Odată cu deschiderea acestei a 4-a și, totodată, a ultimei faze a execuție, aflată în proximitatea Pasajului Rutier Unirii, circulația în zona șantierului va fi parțial restricționată.

Pentru a reduce impactul asupra traficului și pentru a menține condiții cât mai bune de deplasare, împreună cu Brigada de Poliție Rutieră a Municipiului București, au fost instituite rute alternative și a fost adaptată semnalizarea rutieră temporară. Aceasta urmează a fi verificată și actualizată permanent în funcție de evoluția lucrărilor, a căror derulare a fost programată în perioada lunilor de vară, atunci când traficul rutier este semnificativ diminuat față de alte perioade ale anului.

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